Nutriólogo Hugo Robin.- Alimentos contaminados..., ¡Cómo evitarlos y desintoxicarte!

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Muchas personas viven creyendo que los alimentos contaminados son escasos y estan limitados a solo algunas veces. Nada podría estar más alejado de la verdad.
Los alimentos de todos los días se encuentran contaminados con diversas toxinas. Acompañame en este podcast para conocer más sobre esto y las herramientas poderosas que personalmente consumo para desintoxicarme todos los días.
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Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin