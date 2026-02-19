BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Martin Armstrong i kontekst wojny USA-Wenezuela.
PrisonPlanet.pl
PrisonPlanet.pl
33 views • 23 hours ago

Obecnie po przejęciu kontroli nad Wenezuelą przez USA spekuluje się na temat prawdziwego celu takich działań.


Z jednej strony oficjalnie podkreśla się organizowanie przez rząd prezydenta Maduro handlu narkotykami co prawdopodobnie jest prawdą ponieważ większość krajów ameryki łacińskiej żyje z produkcji i sprzedaży narkotyków do USA. Z drugiej strony opisuje się relacje Rosja-Chiny-Wenezuela gdzie kraje BRICS chciały zaproponować Wenezueli wejście do sojuszu w zamian za powiązanie jej zasobów ropy z systemem walutowym krajów BRICS. Miało by to podobny efekt do zabezpieczenia amerykańskiego dolara przez globalne wydobycie ropy w systemie petrodolarowym.


Martin Armstrong natomiast podaje trzeci, główny element, który wpłynął na rozpoczęcie działań wojskowych przez USA. Otóż Rosja planowała lub fizycznie wprowadziła na teren Kuby i Wenezueli broń masowego rażenia - głowice atomową lub biologiczną z rakietami przenoszącymi. To doprowadziło do sytuacji identycznej jak na Ukrainie gdzie NATO wprowadza rakiety zdolne do przenoszenia głowic atomowych. Odpowiedź Rosji ma być szachowaniem USA tymi samymi zagrożeniami bezpośrednio przy granicy południowych stanów. Ze względu na to bezpośrednie zagrożenie podjęto natychmiastowe działania i planuje się kolejne wobec Kuby.


Armstrong, będący autorem propozycji pokojowych wokół konfliktu Ukraińskiego dla administracji D. Trumpa i mający bliskie relacje z rządami na całym świecie podkreśla jednocześnie, że operacja wojskowa USA otworzyła też precedens w którym Rosja może przeprowadzić dokładnie taką samą operację przeciwko rządowi Zeleńskiego zasłaniając się legalizmem utrzymania bezpieczeństwa narodowego. Stąd publikowane przez niego cykliczne trendy wskazują na narastanie konfliktów tego typu z upadkiem Ukrainy około marca.


Więcej: https://www.prisonplanet.pl/polityka/martin_armstrong_i,p49075279

wojnaarmstrongwenezuelakuba
