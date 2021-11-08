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État profond : Manuel d'opération - Radio-Québec
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62 views • November 08, 2021
7 novembre 2021 : https://rumble.com/vov733-tat-profond-manuel-dopration.html
Rumble : https://rumble.com/user/RadioQuebec
Description d'origine :
Le jeu de l'État profond transnational pour contrer le Réveil des peuples est de plus en plus clair. Alors que la démocratie n'existe plus que de nom en Occident, les médias présentent ceux qui en sont conscient comme la «vraie» menace. Mon analyse dans ce webjournal.
www.paypal.me/alexiscossette
Rumble : https://rumble.com/user/RadioQuebec
Description d'origine :
Le jeu de l'État profond transnational pour contrer le Réveil des peuples est de plus en plus clair. Alors que la démocratie n'existe plus que de nom en Occident, les médias présentent ceux qui en sont conscient comme la «vraie» menace. Mon analyse dans ce webjournal.
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