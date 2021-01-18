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TRAITOR DEMOCRATS & RINO s MAKE SURE YOU ARE THERE ON THE 20th - YOUR RIDES TO GITMO s SPA, XPS HONDURAS, TECEIRA AZORES, DEIGO GARCIA, AND ICELAND AWAIT YOU TRAITORS & PATRIOTS AWAIT WITH SWORDS
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507 views • January 18, 2021
TRAITOR DEMOCRATS AND RINO s; DON'T MISS THE 20th
PATRIOTS AWAIT YOU WITH YOUR RIDES TO
GITMO I THE SPA
GITMO I I XPS HONDURAS
GITMO I I I TECEIRA AZORES PORTUAL
GITMO IV DIEGO GARCIA, GB
GITMO V ICELAND
PATRIOTS AWAIT YOU WITH SWORDS IN D.C. AND IN YOUR HOME STATES TRAITORS
YOU SHOULD BE LOOKING AT THE 20th AS A FUNERAL CEREMONY AND SAY YOUR LAST GOODBYES
PATRIOTS ARE GOING TO WAR TO REMOVE THE TRAITORS IN THE FEDERAL GOVERNMENT AND THOSE WHO BETRAYED THE UNITED STATES OF AMERICA WITH ELECTION FRAUD.
PATRIOTS AWAIT YOU WITH YOUR RIDES TO
GITMO I THE SPA
GITMO I I XPS HONDURAS
GITMO I I I TECEIRA AZORES PORTUAL
GITMO IV DIEGO GARCIA, GB
GITMO V ICELAND
PATRIOTS AWAIT YOU WITH SWORDS IN D.C. AND IN YOUR HOME STATES TRAITORS
YOU SHOULD BE LOOKING AT THE 20th AS A FUNERAL CEREMONY AND SAY YOUR LAST GOODBYES
PATRIOTS ARE GOING TO WAR TO REMOVE THE TRAITORS IN THE FEDERAL GOVERNMENT AND THOSE WHO BETRAYED THE UNITED STATES OF AMERICA WITH ELECTION FRAUD.
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