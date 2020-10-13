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3 33 η ΩΡΑ της ΜΑΓΕΙΑΣ!
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3 33 η ΩΡΑ της ΜΑΓΕΙΑΣ!
ΕΡΧΕΤΑΙ η έρευνα του Λουκά Κίνια με ατράνταχτες αποδείξεις
ότι ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ...ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ! Όλοι οι απογοητευμένοι από την προδοσία των πολιτικών προδοτών ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΑΝ ΤΙΣ ΜΥΓΕΣ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ...ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ ΜΑΣ!
ΟΙ αυτοαποκαλούμενοι "ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΟΙ" ΤΩΝ "ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ" ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ Σ'ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΥΡΙΝΟ "ΦΩΣ" ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ....ΤΟΝ ΕΩΣΦΟΡΟΝ!
Η εκπομπή έχει ως στόχον την ΑΦΥΠΝΙΣΗ των "ΑΦΥΠΝΙΣΘΈΝΤΩΝ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ, ΜΗΠΩΣ ΕΣΤΩ ΚΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ" ή ΤΟΥΣ "ΜΑΘΗΤΕΣ" ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΕΤΟΥΤΗΝ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗΝ ΩΡΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ-ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ, ΑΜΗΝ!
ΕΡΧΕΤΑΙ η έρευνα του Λουκά Κίνια με ατράνταχτες αποδείξεις
ότι ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ...ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ! Όλοι οι απογοητευμένοι από την προδοσία των πολιτικών προδοτών ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΑΝ ΤΙΣ ΜΥΓΕΣ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ...ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ ΜΑΣ!
ΟΙ αυτοαποκαλούμενοι "ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΟΙ" ΤΩΝ "ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ" ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ Σ'ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΥΡΙΝΟ "ΦΩΣ" ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ....ΤΟΝ ΕΩΣΦΟΡΟΝ!
Η εκπομπή έχει ως στόχον την ΑΦΥΠΝΙΣΗ των "ΑΦΥΠΝΙΣΘΈΝΤΩΝ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ, ΜΗΠΩΣ ΕΣΤΩ ΚΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ" ή ΤΟΥΣ "ΜΑΘΗΤΕΣ" ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΕΤΟΥΤΗΝ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗΝ ΩΡΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ
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