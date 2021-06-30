Δεν θα τους σώσουν ασυλίες, τζάκια, κλίκες και στοές...ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ

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0 view • June 30, 2021



Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις παρακολουθήσετε Live από την σελίδα

Επίσης οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο

Κάντε εγγραφή στα κανάλια μας στο TikTok, στο Youtube και στο Bitchute για να έχετε πάντοτε τις πιο πρόσφατες εκπομπές στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Δεν θα τους σώσουν ασυλίες, τζάκια, κλίκες και στοές...ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ.Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις παρακολουθήσετε Live από την σελίδα https://ellas21.com ​ κάθε μέρα από τις 8 μμ μέχρι της 11 μμ και να συμμετέχετε με ερωτήσεις στο chat του σταθμού.Επίσης οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο https://www.youtube.com/c/ellas21 όπως και στο https://bitchute.com/channel/ellas21com και εκεί δεν πέφτουν.Κάντε εγγραφή στα κανάλια μας στο TikTok, στο Youtube και στο Bitchute για να έχετε πάντοτε τις πιο πρόσφατες εκπομπές στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Keywords current eventspoliticskinima21kinima2021ellas21comellas21

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