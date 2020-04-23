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ΟΤΖΑΛΑΝ - Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
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9 views • April 23, 2020
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Στηρίξτε το Nemesis HD ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο, μεσω
https://www.youtube.com/channel/UC3WqKucDEYawNf9tu5tleHw/join
Ακολουθήστε τα Επίσημα Social Media του Nemesis HD:
Facebook :https://www.facebook.com/NemesHD/
Instagram: https://www.instagram.com/nemesishdgr
Twitter: https://twitter.com/nemesisgre
WWW.NEMESISHD.EU
Το Nemesis HD έχει ως επίκεντρο τον Ε.Σ. και την ελληνική εξωτερική πολίτική. Στόχος του η άμεση και έγκυρη ενημέρωση μέσω ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ενημερωτικών και ιστορικών βίντεο, αλλά και με καθημερινές ειδήσεις σε ελληνικά και αγγλικά. Επισκευθείτε το nemesishd.eu για περισσότερες ειδήσεις!
Το Nemesis HD δεν έχει σχέση με ΚΑΜΙΑ κομματική παράταξη. Τα πλάνα των βίντεο είναι κυρίως από τις επίσημες πηγές του Ελληνικού Στρατού, re-edited. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα σχετικά με τα βίντεο του καναλιού μπορείτε να επικοινωνήσετε αμέσα μέσω του Facebook Page ώστε να λυθεί οποιοδήποτε ζήτημα.
Ευχαριστώ για την στήριξή σας, σας περιμένω στο επόμενο βίντεο!
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