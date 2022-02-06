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CoronaXFiles : Recyclage ou Libération !?
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92 views • February 06, 2022
CoronaXFiles : Recyclage ou Libération !?
Long métrage d'auteur de Marc Gray, regroupant de nombreux extraits d'interviews, reportages, documentaires, films et séries TV, ainsi que de nombreux documents....
Dans ce long métrage de presque 3 heures que je comptais réaliser beaucoup plus court, qui m’a pris quelques mois à écrire, tourner et monter, avec 0 budget comme toujours, j’ai tenté d’exposer à partir de l’agenda actuel, les indices flagrants de la présence et l’ingérence exogène non-humaine, d’identifier pour vous ces marionnettistes et tireurs de ficelles qui imposent leur scénario macabre à nos vies réduites à l’esclavage technologique, physique, psychique et spirituel. Ils nous ont concocté et nous ont enfermés dans un scénario digne du pire des nanars de science-fiction et d’horreur, qui dure c’est vrai depuis des éons mais qui arrive à son apogée, mais surtout qu’une majorité de bipèdes qu’on appelle tous « humains » pas toujours avec raison, semble accepter sans sourciller, alors que leur chantage et leur enfumage sont plus visibles et palpables que jamais !
Pourquoi, qui sont-ils, d’où viennent-ils, quelles technologies, quels sortilèges, rituels, programmation prédictive, et alliances utilisent-ils pour parvenir à leurs fins ?
J’ai tenté d’allier des extraits vidéos et documents écrits, du visuel et du son, pour illustrer avec ma conclusion personnelle à la fin, un état des lieux réaliste, montrer nos portes de sortie, et un rééquilibrage des forces en présence au-delà de notre conditionnement et nos peurs de l’inconnu.
Accrochez-vous, ce film n’est probablement pas accessible à tous, mais faites un effort pour le visionner, le comprendre, et le partager ! La connaissance des coulisses de ce monde, dans le visible et l’invisible, nous libèrera, si on accepte de reconnaitre son hypocrisie, son déni, et son inversion ! C’est une plaidoirie pour la vie, et le combat des monstres qui peuplent notre dimension, veulent la détruire et la contrôler pour s’en nourrir à tout prix, est un passage obligé pour la préserver !
Quelques références présentes dans le film parmi bien d’autres non citées :
Bravo à MAB pour sa participation audio ; La chaîne de MAB : MAB CA VA BARDER ! https://www.youtube.com/channel/UCehLGPLYFI_v60wXu39YsgQ
Clip de MAB : Aux Humains véritables... et qui veulent le rester
Merci à mon ami Michel Rousseau de me permettre d’utiliser un extrait de son film et d’une de ses vidéos :
VORTEX, L'AUBE DE LA SOUVERAINETÉ: https://www.vortex-lefilm.com/
Michel Rousseau les ferrofluides et la black goo : QU'EST-CE QUE LA BLACK GOO ? ET LES FERROFLUIDES ? https://www.youtube.com/watch?v=0REzKklTZUs
Guy Boulianne : Dr Franc Zalewski en Pologne et Dr Carrie Madej aux USA ont tous les deux observé un organisme parasitaire dans les vaccins à ARNm, surnommé respectivement “La Chose” et “Hydra Vulgaris” https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/
Le blog de Max Igan : https://thecrowhouse.com/home.html
Retrouvez les CoronaX-Files sur mon blog ici : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
Long métrage d'auteur de Marc Gray, regroupant de nombreux extraits d'interviews, reportages, documentaires, films et séries TV, ainsi que de nombreux documents....
Dans ce long métrage de presque 3 heures que je comptais réaliser beaucoup plus court, qui m’a pris quelques mois à écrire, tourner et monter, avec 0 budget comme toujours, j’ai tenté d’exposer à partir de l’agenda actuel, les indices flagrants de la présence et l’ingérence exogène non-humaine, d’identifier pour vous ces marionnettistes et tireurs de ficelles qui imposent leur scénario macabre à nos vies réduites à l’esclavage technologique, physique, psychique et spirituel. Ils nous ont concocté et nous ont enfermés dans un scénario digne du pire des nanars de science-fiction et d’horreur, qui dure c’est vrai depuis des éons mais qui arrive à son apogée, mais surtout qu’une majorité de bipèdes qu’on appelle tous « humains » pas toujours avec raison, semble accepter sans sourciller, alors que leur chantage et leur enfumage sont plus visibles et palpables que jamais !
Pourquoi, qui sont-ils, d’où viennent-ils, quelles technologies, quels sortilèges, rituels, programmation prédictive, et alliances utilisent-ils pour parvenir à leurs fins ?
J’ai tenté d’allier des extraits vidéos et documents écrits, du visuel et du son, pour illustrer avec ma conclusion personnelle à la fin, un état des lieux réaliste, montrer nos portes de sortie, et un rééquilibrage des forces en présence au-delà de notre conditionnement et nos peurs de l’inconnu.
Accrochez-vous, ce film n’est probablement pas accessible à tous, mais faites un effort pour le visionner, le comprendre, et le partager ! La connaissance des coulisses de ce monde, dans le visible et l’invisible, nous libèrera, si on accepte de reconnaitre son hypocrisie, son déni, et son inversion ! C’est une plaidoirie pour la vie, et le combat des monstres qui peuplent notre dimension, veulent la détruire et la contrôler pour s’en nourrir à tout prix, est un passage obligé pour la préserver !
Quelques références présentes dans le film parmi bien d’autres non citées :
Bravo à MAB pour sa participation audio ; La chaîne de MAB : MAB CA VA BARDER ! https://www.youtube.com/channel/UCehLGPLYFI_v60wXu39YsgQ
Clip de MAB : Aux Humains véritables... et qui veulent le rester
Merci à mon ami Michel Rousseau de me permettre d’utiliser un extrait de son film et d’une de ses vidéos :
VORTEX, L'AUBE DE LA SOUVERAINETÉ: https://www.vortex-lefilm.com/
Michel Rousseau les ferrofluides et la black goo : QU'EST-CE QUE LA BLACK GOO ? ET LES FERROFLUIDES ? https://www.youtube.com/watch?v=0REzKklTZUs
Guy Boulianne : Dr Franc Zalewski en Pologne et Dr Carrie Madej aux USA ont tous les deux observé un organisme parasitaire dans les vaccins à ARNm, surnommé respectivement “La Chose” et “Hydra Vulgaris” https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/
Le blog de Max Igan : https://thecrowhouse.com/home.html
Retrouvez les CoronaX-Files sur mon blog ici : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
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