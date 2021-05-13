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55 ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΣΤΙΣ 13/5/2021 ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 14/5/2021. ΣΤΙΣ 19/5/2020 ΜΗΔΕΝ ΝΕΚΡΟΙ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ!
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55 ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΣΤΙΣ 13/5/2021 ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 14/5/2021. ΣΤΙΣ 19/5/2020 ΜΗΔΕΝ ΝΕΚΡΟΙ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ! https://ugetube.com/watch/AAGa9xq2pxk6qn4 , https://rumble.com/vh18qf-55-1352021-1452021.-1952020-0-..html .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΥΓΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ https://ugetube.com/watch/r8tuu974Rhm63MD , https://rumble.com/vgyyrb-28505207.html .
ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΟΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. WITH VACCINE IN YOUR BODY HAVE A QR CODE LIKE BARCODE 666 OF ANTICHRIST IN THINGS! https://ugetube.com/watch/eCh1obPv15Kfvd2 , https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb .
ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΡΟ)ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666; ΑΝ ΤΟ ΑΡΝΗΘΕΙΣ ΠΑΛΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 13, 15-18) https://ugetube.com/watch/GX8b1E1nvdCRrWU , https://www.brighteon.com/0a770f95-cbb5-471e-af87-5582d4299dc9 .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΥΓΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ https://ugetube.com/watch/r8tuu974Rhm63MD , https://rumble.com/vgyyrb-28505207.html .
ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΟΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. WITH VACCINE IN YOUR BODY HAVE A QR CODE LIKE BARCODE 666 OF ANTICHRIST IN THINGS! https://ugetube.com/watch/eCh1obPv15Kfvd2 , https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb .
ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΡΟ)ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666; ΑΝ ΤΟ ΑΡΝΗΘΕΙΣ ΠΑΛΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 13, 15-18) https://ugetube.com/watch/GX8b1E1nvdCRrWU , https://www.brighteon.com/0a770f95-cbb5-471e-af87-5582d4299dc9 .
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