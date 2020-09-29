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Payer pour respirer : La nouvelle taxe est là ! - Mika Denissot
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10 views • September 29, 2020
28 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=vK2IcoFl-z4&;pbjreload=101
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
La nouvelle taxe est là : nous devons désormais payer pour respirer.
Beaucoup d’entre nous l’ont d’ailleurs oublié.
imaginez que cet oxygène absolument nécessaire à nos vies devienne un produit qui soit taxé au même titre que l’eau par exemple.
Imaginez que l’air devienne un produit de marketing et qu’une taxe nous soit imposée pour nous autoriser à respirer. Comment seraient vos vies ?
Il n’y a rien, ni personne qui ait plus grande valeur dans le monde, que l’oxygène pour un être humain.
Liens dans cette vidéo :
http://www.tabac-liberte.com/tabac/politique-de-letat/la-taxation-des-produits-de-tabac
https://aide-alcool.be/alcool-cerveau
https://www.lci.fr/conso-argent/biere-vin-vodka-pastis-mais-ou-va-donc-l-argent-des-taxes-sur-l-alcool-2101133.html
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000357.pdf
https://pagtour.info/comparatif-des-amendes-en-europe-pour-non-port-de-masque/
https://www.retaildetail.be/fr/news/food/la-france-veut-augmenter-la-taxe-sur-le-fast-food-pour-combattre-l%25E2%2580%2599ob%25C3%25A9sit%25C3%25A9
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→ Self Mastery (la Maitrise de soi) : https://noe-soulinamind.com/academie-self-mastery-la-maitrise-de-soi/
→Accélérateur de business (L'entrepreunariat 4.0) : https://noe-soulinamind.com/accelerateur-de-business/
→La symbiose du couple : https://noe-soulinamind.com/symbiose-couple/
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→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
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✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
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