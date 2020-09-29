BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Payer pour respirer : La nouvelle taxe est là ! - Mika Denissot
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • September 29, 2020
28 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=vK2IcoFl-z4&;pbjreload=101
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ

La nouvelle taxe est là : nous devons désormais payer pour respirer.
Beaucoup d’entre nous l’ont d’ailleurs oublié.

imaginez que cet oxygène absolument nécessaire à nos vies devienne un produit qui soit taxé au même titre que l’eau par exemple.
Imaginez que l’air devienne un produit de marketing et qu’une taxe nous soit imposée pour nous autoriser à respirer. Comment seraient vos vies ?

Il n’y a rien, ni personne qui ait plus grande valeur dans le monde, que l’oxygène pour un être humain.

Liens dans cette vidéo :
http://www.tabac-liberte.com/tabac/politique-de-letat/la-taxation-des-produits-de-tabac

https://aide-alcool.be/alcool-cerveau

https://www.lci.fr/conso-argent/biere-vin-vodka-pastis-mais-ou-va-donc-l-argent-des-taxes-sur-l-alcool-2101133.html

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000357.pdf

https://pagtour.info/comparatif-des-amendes-en-europe-pour-non-port-de-masque/

https://www.retaildetail.be/fr/news/food/la-france-veut-augmenter-la-taxe-sur-le-fast-food-pour-combattre-l%25E2%2580%2599ob%25C3%25A9sit%25C3%25A9

❗PROCHAIN WEBINAIRE ❗
→ la force d'une relation d'âme samedi 3 octobre : https://noe-soulinamind.com/la-force-dune-relation-dame/

👇🏽ACADEMIES ET COURS EN LIGNE 👇🏽
→ Self Mastery (la Maitrise de soi) : https://noe-soulinamind.com/academie-self-mastery-la-maitrise-de-soi/
→Accélérateur de business (L'entrepreunariat 4.0) : https://noe-soulinamind.com/accelerateur-de-business/
→La symbiose du couple : https://noe-soulinamind.com/symbiose-couple/

👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽
→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com

✔️Abonnez-vous à la chaine : http://bit.ly/2DAmD6t
✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind
✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8

➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
Keywords
dictaturelibertecovid19plandemieimpostureabus de pouvoirtaxeantimasque
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Why You Will Survive the Coming Chaos (Even If You&#8217;re Not Fully Prepared)

Why You Will Survive the Coming Chaos (Even If You’re Not Fully Prepared)

Mike Adams
Florida Mayor Arrested on Felony Charges Over Alleged $50,000 COVID-19 Relief Fund Misuse

Florida Mayor Arrested on Felony Charges Over Alleged $50,000 COVID-19 Relief Fund Misuse

Morgan S. Verity
Oil Surges 4% After Deadly Attacks in Saudi Arabia

Oil Surges 4% After Deadly Attacks in Saudi Arabia

Garrison Vance
War Department Bans Troops from Gambling on Conflicts in New Memo

War Department Bans Troops from Gambling on Conflicts in New Memo

Garrison Vance
French Unrest, Italian Trucker Blockades Disrupt Supply Chains as Europe Faces Debt Pressures

French Unrest, Italian Trucker Blockades Disrupt Supply Chains as Europe Faces Debt Pressures

Sterling Ashworth
Could your AI assistant spark the next bank run? Wall Street is worried

Could your AI assistant spark the next bank run? Wall Street is worried

Cassie B.
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy