Shanon Sheppard: Κάθε λεπτό αυξάνονται οι θάνατοι, από τα εμβόλια όχι από τον covid.💥 Μέχρι το 2023 στρατεύματα του ΟΗΕ θα έχουν βγει στους δρόμους ..

__ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΟΛΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ SARS-COV-2! S.OS. και από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Ιατρικής κ. Ι. Κουντουρά. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ, Η ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΤΗΣ ΑΚΙΔΑΣ ΤΟΥ SARS-COV-2 (ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ -2) ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΤΟ covid-19 ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ Η ΝΟΣΟΣ TOY COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣΑΡΑ ΟΤΙ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.Γράφει η Καλλιόπη ΣουφλήΗ είδηση που έφτασε πριν λίγο στα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, προκαλεί ήδη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΕΙΣΜΟ καθώς απογυμνώνει και ανατρέπει ότι μέχρι σήμερα πίστευε η πλειοψηφία της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας της Ροκφελλεριανής ιατρικής για τον SARS-COV-2 (ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ -2).Το σημαντικότερο αλλά και τραγικότερο όλων είναι, πως διαμέσου της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα Ιατρών στην Αμερική, αποφάσισε να εξετάσει και να αναλύσει με ιατρική σαφήνεια, σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Ιατρική και πιστή στον ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ, τον περιβόητο SARS-COV-2 και τον πανικό που έχει προκαλέσει για περισσότερο από ένα χρόνο, κάνοντας ένα απλό αλλά δύσκολο και εφιέστατο πείραμα.Απομόνωσαν από τον ιό SARS-COV-2 όλες τις πρωτεϊνες – ακίδες, και τον τοποθέτησαν σ’ ένα σύστημα πειραματικού μοντέλου, τόσο σε ζώα, όσο και σε υψηλής τεχνολογίας βιολογικό σύστημα, που κάνει εξομείωση του αγγειακού συστήματος του ανθρώπου.Η ομάδα των αμερικανών ιατρών ερευνητών, απέδειξε ότι Ο ΙΟΣ SARS-COV-2 ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΚΙΔΑ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΖΗΜΙΑ.Οι επιστήμονες, όταν πήραν τις ακίδες και τις τοποθέτησαν σε συνθετικά καψίδια διεπίστωσαν πως η πρωτείνη – ακίδαα, είναι αυτή που προκαλει την νόσο και όχι ο ιός SARS-COV-2. Πρόκειται για την πρωτεϊνη που παράγει ο ιός. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε εμβολιαστικό σκεύασμα, προκαλεί την παραγωγή της πρωτεϊνης ακίδας του ιού SARS-COV-2, και είναι δηλητηριώδης για τον ανθρώπινο οργανισμό.Η έρευνα αυτή, αποτελεί τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα, καθώς ανατρέπει όλα τα “επιστημονικά” δεδομένα και ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ SARS-COV-2. Οποιαδήποτε δε επιστημονική αρχή απ’ όσες έχουν οριστεί, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ.Την συνέχεια του άρθρου, όπως επίσης και τα λινκ που το αφορούν, ΚΑΘΩΣ και την Έρευνα ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ για το μείζον αυτό θέμα, η οποία αποτελεί πόνημα της ερευνητικής ομάδας του Ομ. Καθηγητή Ιατρικής κ. Ι. Κουντουρά, εγνωσμένου επιστήμονα με διεθνές κύρος και αναγνώριση, μπορείτε να τα διαβάσετε στα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ. Προτείνω να το κάνετε γιατί έχει πολύ ζουμί αυτή η υπόθεση.