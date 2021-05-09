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Speciallæge Kim Varming - Men In Black, Denmark, Demo Aahus [08.05.2021]
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60 views • May 09, 2021
Kim Varming Ledende overlæge, Klinisk Immunologi på Twitter:
'Covid-19 - Jeg ved at mange danske journalister er intelligente og sandhedssøgende. Hvorfor har de gemt sig i denne problematik. Man må jo tænke hvert sit!'
Journalist svarer Kim Warming:
'Kunne det hænge sammen med at enhver kritisk tænkning i dag nærmest betragtes som konspirationsteorier? Som journalist er jeg direkte flov over den propagandajournalistik, der laves i dag! Ingen analyserer på tallene, som journalister plejer at gøre.'
En anden journalist, David Wedege, svarer:
'Som journalist oplever jeg mediebranchen som drastisk skredet i en retning fra pluralisme til korporatisme. 'Forkerte' spørgsmål (som i klassisk forstand er de rigtige) til pressemøder betragtes som upassende. Ressourcer flyttes fra magtkritisk til kritikfjendsk journalistik.'
Kim Varming svarer:
'Når regeringer går sammen med 95 % af medieverdenen om at misinformere om Covid-19, så er det op ad bakke for sandheden - men pyt - på den lange bane vinder sandheden næsten altid og nogen vil måske skulle stå til ansvar.'
Link til Twitter-opslag: https://twitter.com/KVarming/status/1318957315358380032
Følg Kim Varmings tweets her: https://twitter.com/KVarming
https://www.facebook.com/larsmuhl/posts/10160385250785760/
The Manufacturing of a Mass Psychosis - Can Sanity Return to an Insane World?
505,395 views • Apr 24, 2021
Academy of Ideas
1.02M subscribers
https://youtu.be/fdzW-S8MwbI
https://vbn.aau.dk/da/persons/kim-varming
https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/klinisk-immunologisk-afdeling/afdelingsledelsen
https://twitter.com/KVarming
https://www.berlingske.dk/samfund/her-er-overlaegen-der-mener-at-over-90-procent-af-danskerne-er-immune-over
https://dk.linkedin.com/in/kim-varming-38997b3
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/overlaege-ser-kampen-mod-coronavirus-naesten-vundet-men-fire-forskere-afviser-hans
https://www.tjekdet.dk/indsigt/coronaskeptisk-laege-forsvundet-fra-twitter-hvor-er-kim-varming
https://dski.dk/bestyrelse-otcd/
https://www.facebook.com/larsmuhl/posts/speciall%C3%A6ge-i-klinisk-immunologi-kim-varming-p%C3%A5-twittercovid-19-jeg-ved-at-mange/10160385250785760/
Demonstration på lørdag 8. maj i Aalborg
Kl. 19:00 @ Kildeparken
Talere af:
Kim Varming
Christian Olesen
Asbjørn Børgaard
Bente Dahl Pedersen
Bjarne Engelbreckt (General)
Musik af:
Ali Sufi
Zentiakho
Kimmikal C
Sacred Secret (1 hour live trance set)
Link til begivenhed
https://fb.me/e/3kZ4AxSQi
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
https://www.facebook.com/104960441491640/videos/1566873236839899/
'Covid-19 - Jeg ved at mange danske journalister er intelligente og sandhedssøgende. Hvorfor har de gemt sig i denne problematik. Man må jo tænke hvert sit!'
Journalist svarer Kim Warming:
'Kunne det hænge sammen med at enhver kritisk tænkning i dag nærmest betragtes som konspirationsteorier? Som journalist er jeg direkte flov over den propagandajournalistik, der laves i dag! Ingen analyserer på tallene, som journalister plejer at gøre.'
En anden journalist, David Wedege, svarer:
'Som journalist oplever jeg mediebranchen som drastisk skredet i en retning fra pluralisme til korporatisme. 'Forkerte' spørgsmål (som i klassisk forstand er de rigtige) til pressemøder betragtes som upassende. Ressourcer flyttes fra magtkritisk til kritikfjendsk journalistik.'
Kim Varming svarer:
'Når regeringer går sammen med 95 % af medieverdenen om at misinformere om Covid-19, så er det op ad bakke for sandheden - men pyt - på den lange bane vinder sandheden næsten altid og nogen vil måske skulle stå til ansvar.'
Link til Twitter-opslag: https://twitter.com/KVarming/status/1318957315358380032
Følg Kim Varmings tweets her: https://twitter.com/KVarming
https://www.facebook.com/larsmuhl/posts/10160385250785760/
The Manufacturing of a Mass Psychosis - Can Sanity Return to an Insane World?
505,395 views • Apr 24, 2021
Academy of Ideas
1.02M subscribers
https://youtu.be/fdzW-S8MwbI
https://vbn.aau.dk/da/persons/kim-varming
https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/klinisk-immunologisk-afdeling/afdelingsledelsen
https://twitter.com/KVarming
https://www.berlingske.dk/samfund/her-er-overlaegen-der-mener-at-over-90-procent-af-danskerne-er-immune-over
https://dk.linkedin.com/in/kim-varming-38997b3
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/overlaege-ser-kampen-mod-coronavirus-naesten-vundet-men-fire-forskere-afviser-hans
https://www.tjekdet.dk/indsigt/coronaskeptisk-laege-forsvundet-fra-twitter-hvor-er-kim-varming
https://dski.dk/bestyrelse-otcd/
https://www.facebook.com/larsmuhl/posts/speciall%C3%A6ge-i-klinisk-immunologi-kim-varming-p%C3%A5-twittercovid-19-jeg-ved-at-mange/10160385250785760/
Demonstration på lørdag 8. maj i Aalborg
Kl. 19:00 @ Kildeparken
Talere af:
Kim Varming
Christian Olesen
Asbjørn Børgaard
Bente Dahl Pedersen
Bjarne Engelbreckt (General)
Musik af:
Ali Sufi
Zentiakho
Kimmikal C
Sacred Secret (1 hour live trance set)
Link til begivenhed
https://fb.me/e/3kZ4AxSQi
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
https://www.facebook.com/104960441491640/videos/1566873236839899/
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