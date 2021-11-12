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"Начнется ли война на Донбассе" (12.11.21)
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50 views • March 23, 2022
В прямом эфире Общественной Службы Новостей встретились первый командующий народного ополчения Донбасса Игорь Стрелков, социолог Евгений Копатько, кандидат политических наук Максим Бардин и Дмитрий Таранов. На заглавный вопрос, ответ был дан сразу. Евгений Копатько сказал как есть. Война на Донбассе не заканчивалась. Игорь Стрелков лишь добавил то, что каждый месяц гибнут десятки защитников Новороссии. Только за октябрь погиб 21 боец.
Что же касается активной фазы войны, то Стрелков как всегда сказал, что она неизбежна.
Тайм-коды:
00:00 Тема программы
02:05 Хотят ли русские и украинцы войны?
05:22 Мнение Игоря Стрелкова
07:25 Война будет большой, но короткой
09:04 Самый острый вопрос между Россией и Украиной
11:05 Прокси война на Украине
15:35 Про статью Медведева
17:25 Кто в студии агент запада?
20:53 Муниципальный депутат Крыма - шпион Украины
23:50 Люди в политике без советского опыта
29:07 Украина как антироссийский инструмент
32:06 Хорватская операция "Буря"
34:20 Медийная война
39:30 Война ведется комплексно. У Москвы нет идеологии
42:26 Донбасс решает проблемы России
Что же касается активной фазы войны, то Стрелков как всегда сказал, что она неизбежна.
Тайм-коды:
00:00 Тема программы
02:05 Хотят ли русские и украинцы войны?
05:22 Мнение Игоря Стрелкова
07:25 Война будет большой, но короткой
09:04 Самый острый вопрос между Россией и Украиной
11:05 Прокси война на Украине
15:35 Про статью Медведева
17:25 Кто в студии агент запада?
20:53 Муниципальный депутат Крыма - шпион Украины
23:50 Люди в политике без советского опыта
29:07 Украина как антироссийский инструмент
32:06 Хорватская операция "Буря"
34:20 Медийная война
39:30 Война ведется комплексно. У Москвы нет идеологии
42:26 Донбасс решает проблемы России
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