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Fraude massive aux élections américaines – censuré sur Youtube
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46 views • November 06, 2020
5 novembre 2020 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/fraude-massive-aux-elections-americaines-censure-youtube:2
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
La fraude aux élections fut massive mais les médias grand public cachent la vérité. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir constater l’ampleur de cette fraude et vous allez tomber de très haut. Un tel niveau de corruption ne s’est jamais vu aux Etats-Unis. Vous allez voir des choses très graves que vous ne verrez jamais à la télé ou sur Youtube, c’est du très lourd. Partagez massivement cette vidéo un maximum. Que l’on soit pro Trump ou anti Trump, quand un parti est obligé de frauder massivement pour se faire élire, il ne représente plus le peuple, ça devient une dictature.
Mes cagnottes pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne :
Tipeee : https://fr.tipeee.com/vivresainement/
Paypal : https://paypal.me/pools/c/8qSy506oim
Pétition pour soutenir le Docteur Raoult et son IHU : https://www.mesopinions.com/petition/sante/laissons-ihu-pr-raoult-soigner-covid19/111114
Rejoignez-nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/chrisdevivresainement/
Twitter : https://twitter.com/VSainement
Installer Firefox : https://www.mozilla.org/
Voici le lien pour vous inscrire à la plateforme Odysee afin d'éviter la censure et obtenir une récompense :
https://odysee.com/$/invite/@Vivresainement:f
Inscrivez-vous et une fois inscrit, cliquez sur l'icone en haut à droite représentant un homme.
Cliquez sur récompenses et validez votre compte avec votre téléphone par SMS. Vous inquiétez pas, votre numéro est vraiment lié à votre compte et vous seul peut y accéder.
Une fois validé, retournez dans récompenses, allez dans la section inviter bonus, cliquez sur inviter quelqu’un ensuite copier ceci pour le coller dans la fenêtre puis valider : @Vivresainement https://odysee.com/@Vivresainement
Vous avez également plein d'autres récompenses, faites le tour :) Je reste dispo pour des questions sur le sujet :)
Ma chaîne sur Odysee: https://odysee.com/@Vivresainement:f
Abonnez-vous à l'association Bon Sens : www.bonsens.org
Voici la liste de livres, vitamines et autres articles que je recommande : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ/community
Super important : Se regrouper pour instaurer le RIC et reprendre nos droits : https://culture-ric.fr/
Pour les Youtubers, me contacter ici : [email protected]
PETITION CONTRE MACRON : https://www.mesopinions.com/petition/politique/demission-president-emmanuel-macron/42009
Cf. aussi dans la discussion, petite collection de vidéos prouvant la Fraude du camp Biden : https://twitter.com/anon_fa_mous/status/1324460893250428930
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