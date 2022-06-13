Community of fans of shooting on a smartphone

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Professional video production of CMCPRODUCTION and SMARTREC
CMCPRODUCTION - Video production of full cycle
SmartRec - first mobile video production in St. Petersburg
Сообщество фанатов съемки на смартфон.
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Рассказываем истории про свои фото и узнаем друг друга.
Добро пожаловать в дружное сообщество фанатов съемки на смартфон!
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Профессиональное видеопроизводство CMCproduction и SmartREC
CMCproduction - видеопроизводство полного цикла
SmartREC - первое мобильное видеопроизводство в Санкт-Петербурге
Рассказываем истории про свои фото и узнаем друг друга.
Добро пожаловать в дружное сообщество фанатов съемки на смартфон!
Выкладывайте свои работы через предложить новость https://vk.com/topcontent2022 TopContent
Профессиональное видеопроизводство CMCproduction и SmartREC
CMCproduction - видеопроизводство полного цикла
SmartREC - первое мобильное видеопроизводство в Санкт-Петербурге