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Psychologie du Pouvoir (Ariane Bilheran (Ecole Normale Superieure))
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20 views • December 04, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=hsj_6cPtGvk
Ariane Bilheran est diplômée de l’École normale Supérieure (Ulm), psychologue clinicienne et Docteur en psychopathologie.
Spécialiste de la psychologie du pouvoir, elle a prononcé des conférences en France et à l’étranger sur les thèmes de la paranoïa, de l’emprise, du harcèlement, de la manipulation et de l’autorité.
Elle a également publié de nombreux ouvrages consacrés à la littérature, la poésie, la philosophie ou la psychologie.
Au cours de sa carrière, Ariane Bilheran est intervenue en tant que consultante et a dispensé des formations dans différentes entreprises ou institutions. Elle a aussi été amenée à produire des expertises judiciaires dans le cadre de procès portant sur des cas de harcèlement ou d’emprise devant les juridictions civiles et pénales.
Depuis 2015, Ariane Bilheran réside en Amérique du Sud où elle poursuit son activité clinique ainsi que son travail de recherche et d’écriture, tout en consacrant une part de son temps à des actions agricoles et humanitaires.
Nous l’avons rencontrée afin d’évoquer la crise sanitaire sous un autre angle, au croisement de la psychologie, de la psychopathologie et de la philosophie.
Que dit cette crise de notre société ? Les mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre l’épidémie participent-elles d’une logique totalitaire ?
Comment expliquer le fait qu’une grande part de la population française se soit accommodée des différentes politiques restrictives de liberté adoptées ?
Quelle peut-être l’issue des divisions et des fractures engendrées par les mesures prises pendant la crise sanitaire ? Quelles vertus cultiver pour retrouver le chemin de l’harmonie ?
Découvrez le point de vue d’Ariane Bilheran dans cet entretien long format et donnez nous votre avis en commentaire.
Crédit musique : Heroic Feat by RomanSenykMusic. https://youtu.be/hvv8VLOKnsI
Retrouvez les articles, ateliers et conférences d’Ariane Bilheran sur son site : https://www.arianebilheran.com/
Depuis avril 2020, Ariane Bilheran et les bénévoles de la Fondation La Posada de Paco mènent une action caritative en Colombie afin de venir en aide aux populations locales éprouvées par les différents confinements qui ont entravé l’économie, souvent journalière et informelle.
Vous pouvez soutenir l’action menée par Ariane Bilheran en Colombie ici : https://gofund.me/cce77974
Ariane Bilheran est diplômée de l’École normale Supérieure (Ulm), psychologue clinicienne et Docteur en psychopathologie.
Spécialiste de la psychologie du pouvoir, elle a prononcé des conférences en France et à l’étranger sur les thèmes de la paranoïa, de l’emprise, du harcèlement, de la manipulation et de l’autorité.
Elle a également publié de nombreux ouvrages consacrés à la littérature, la poésie, la philosophie ou la psychologie.
Au cours de sa carrière, Ariane Bilheran est intervenue en tant que consultante et a dispensé des formations dans différentes entreprises ou institutions. Elle a aussi été amenée à produire des expertises judiciaires dans le cadre de procès portant sur des cas de harcèlement ou d’emprise devant les juridictions civiles et pénales.
Depuis 2015, Ariane Bilheran réside en Amérique du Sud où elle poursuit son activité clinique ainsi que son travail de recherche et d’écriture, tout en consacrant une part de son temps à des actions agricoles et humanitaires.
Nous l’avons rencontrée afin d’évoquer la crise sanitaire sous un autre angle, au croisement de la psychologie, de la psychopathologie et de la philosophie.
Que dit cette crise de notre société ? Les mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre l’épidémie participent-elles d’une logique totalitaire ?
Comment expliquer le fait qu’une grande part de la population française se soit accommodée des différentes politiques restrictives de liberté adoptées ?
Quelle peut-être l’issue des divisions et des fractures engendrées par les mesures prises pendant la crise sanitaire ? Quelles vertus cultiver pour retrouver le chemin de l’harmonie ?
Découvrez le point de vue d’Ariane Bilheran dans cet entretien long format et donnez nous votre avis en commentaire.
Crédit musique : Heroic Feat by RomanSenykMusic. https://youtu.be/hvv8VLOKnsI
Retrouvez les articles, ateliers et conférences d’Ariane Bilheran sur son site : https://www.arianebilheran.com/
Depuis avril 2020, Ariane Bilheran et les bénévoles de la Fondation La Posada de Paco mènent une action caritative en Colombie afin de venir en aide aux populations locales éprouvées par les différents confinements qui ont entravé l’économie, souvent journalière et informelle.
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