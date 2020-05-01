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Intervju med David Bergqvist
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34 views • May 01, 2020
David Bergqvist om bl a banksystemet, swexit, HMF och asylrätt. Och missa inte cliffhangern... - eller Davids imitation av en mycket välkänd politiker.
Hos oss är ordet fritt.
Musik i detta avsnitt:
1. 1984 med Punk Rock Opera
freemusicarchive.org/music/Punk_Rock_Opera/Nerve_Damage/Punk_Rock_Opera_-_The_Bad_Plants_-_Nerve_Damage_-1982-_Album_-_07_1984
2. Eyeliner med Stenifer
freemusicarchive.org/music/Stenifer/Stenifer/Stenifer_-_Stenifer_-_13_Eyeliner
3. California Blues med Organs
freemusicarchive.org/music/Organs/Live_on_WFMUs_Three_Chord_Monte_with_Joe_Belock_-_Feb_26_2013/Organs_-_08_-_California_Blues
4. Punk Confusion med The Audacity
freemusicarchive.org/music/The_Audacity/Live_on_WFMUs_Cherry_Blossom_Clinic_with_Terre_T_Nov_30_2013/Audacity_-_07_-_Punk_Confusion
5. Ghost Surf Rock med Loyalty Freak Music
freemusicarchive.org/music/Loyalty_Freak_Music/WITCHY_BATTY_SPOOKY_HALLOWEEN_IN_SEPTEMBER_/Ghost_Surf_Rock
6. Poor boy walking blues med The Nude Party
freemusicarchive.org/music/The_Nude_Party/Live_on_WFMUs_Three_Chord_Monte_with_Joe_Belock_-_December_21_2015/Poor_Boy_Walking_Blues
7. The Goodbye Song med Dazie Mae
daziemae.com/last-jazz-in-paris
Musiken är licensierad under Creative Commons:
1 Attribution
creativecommons.org/licenses/by/4.0/
2 Public Domain
creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
3 Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
4 Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
5. Public Domain
creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
6 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
7. Attribution-NonCommercial-NoDerivs
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Hos oss är ordet fritt.
Musik i detta avsnitt:
1. 1984 med Punk Rock Opera
freemusicarchive.org/music/Punk_Rock_Opera/Nerve_Damage/Punk_Rock_Opera_-_The_Bad_Plants_-_Nerve_Damage_-1982-_Album_-_07_1984
2. Eyeliner med Stenifer
freemusicarchive.org/music/Stenifer/Stenifer/Stenifer_-_Stenifer_-_13_Eyeliner
3. California Blues med Organs
freemusicarchive.org/music/Organs/Live_on_WFMUs_Three_Chord_Monte_with_Joe_Belock_-_Feb_26_2013/Organs_-_08_-_California_Blues
4. Punk Confusion med The Audacity
freemusicarchive.org/music/The_Audacity/Live_on_WFMUs_Cherry_Blossom_Clinic_with_Terre_T_Nov_30_2013/Audacity_-_07_-_Punk_Confusion
5. Ghost Surf Rock med Loyalty Freak Music
freemusicarchive.org/music/Loyalty_Freak_Music/WITCHY_BATTY_SPOOKY_HALLOWEEN_IN_SEPTEMBER_/Ghost_Surf_Rock
6. Poor boy walking blues med The Nude Party
freemusicarchive.org/music/The_Nude_Party/Live_on_WFMUs_Three_Chord_Monte_with_Joe_Belock_-_December_21_2015/Poor_Boy_Walking_Blues
7. The Goodbye Song med Dazie Mae
daziemae.com/last-jazz-in-paris
Musiken är licensierad under Creative Commons:
1 Attribution
creativecommons.org/licenses/by/4.0/
2 Public Domain
creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
3 Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
4 Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
5. Public Domain
creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
6 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
7. Attribution-NonCommercial-NoDerivs
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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