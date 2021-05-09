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Entrevista al viròleg Doctor Stefan Lanka: «No s'ha aïllat el virus del xarampió». Doblatge en anglès, subtitulat en català.
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177 views • May 09, 2021
Entrevista al biòleg i viròleg Doctor Stefan Lanka.
El Doctor Stefan Lanka va oferir un premi de cent mil Euros a qui o quins aportessin les referències científiques correctes de l'aïllament del virus del xarampió. El metge David Bardens va presentar una demanda contra el Doctor Stefan Lanka, quan va aportar sis publicacions com a suposades proves de l’aïllament del virus i fou rebutjada la seva sol·licitud de rebre el premi. El 10 d'abril del 2014 el Tribunal del districte de Ravensburg va fallar en contra de Lanka. El 16 de febrer del 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Stuttgart va reconsiderar la primera sentència i va concloure que Bardens no havia complert formalment amb els criteris exigits per Lanka. A mitjans del 2016, Bardens va apel·lar al Tribunal Suprem Federal d'Alemanya a Karlsruhe. El gener del 2017, el Tribunal Suprem va confirmar la sentència anterior. Lanka no va haver de fer cap pagament i va condemnar a Bardens a pagar les costes judicials.
Canal emissor de l'entrevista: Regio TV. Data de concessió de l'entrevista: Dijous, 10 d'abril del 2014. Data de publicació del present video a «Brighteon»: Dilluns, 10 de maig del 2021. Durada del vídeo: 11 minuts i 14 segons. Idioma: Doblatge a l'anglès i subtitulació corregida al català.
Font del vídeo:
Gaspar Soria. YouTube, 12-4-2020, enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=JPgsLoHfmZc
Web recomanada:
Projecte Immanuel (portal en anglès):
https://projekt-immanuel.de/en/projekt-immanuel/
Criteris d'aïllament d'un virus:
Criteris científics d'aïllament d'un virus per a demostrar la seva existència, com ara la presentació de les quatre fotografies preceptives: la del virus sol, la del virus infectant cèl·lules, la de les proteïnes del seu embolcall i la del seu únic àcid nucleic.
http://free-news.org/aviruc01.htm
Criteris d'aïllament d'un retrovirus:
Requisits d'aïllament d'un «retrovirus», acordats en una trobada de «retroviròlegs» celebrat a l'Institut Pasteur el 1973.
http://free-news.org/aretrc01.htm
Estudis aportats com a suposades proves de l'aïllament:
Enders JF, Peebles TC. Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun;86(2):277–286.
https://web.archive.org/web/20170620042032/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13177653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13177653
Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75–85.
https://web.archive.org/web/20170620042039/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251
Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191: 35–50.
https://web.archive.org/web/20170620042039/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251
Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus replication. J Virol. 1969 Feb; 3(2): 187–97.
https://web.archive.org/web/20170620072709/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5774139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5774139
Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535–42.
https://web.archive.org/web/20170619164615/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6540797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6540797
Daikoku E, Morita C, Kohno T, Sano K. Analysis of Morphology and Infectivity of Measles Virus Particles. Bulletin of the Osaka Medical College. 2007; 53(2): 107–14. (Source: http://positivists.org/blog/archives/3881)
https://web.archive.org/web/20171114162953/http://www.osaka-med.ac.jp/deps/b-omc/articles/532/532daikoku.pdf
http://www.osaka-med.ac.jp/deps/b-omc/articles/532/532daikoku.pdf
https://web.archive.org/web/20170516140756/http://positivists.org/blog/archives/3881
http://positivists.org/blog/archives/3881
Altres referències informatives:
https://web.archive.org/web/20170601095741/http://anonhq.com/anti-vaxxer-biologist-stefan-lanka-bets-100k-measles-isnt-virus-wins-german-federal-supreme-court/
https://anonhq.com/anti-vaxxer-biologist-stefan-lanka-bets-100k-measles-isnt-virus-wins-german-federal-supreme-court/
Sentencia del Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre el virus del sarampión. Noticias de abajo, 28-1-2017.
https://web.archive.org/web/20170607025756/https://noticiasdeabajo.wordpress.com/2017/01/28/sentencia-del-tribunal-supremo-federal-de-alemania-sobre-el-virus-del-sarampion/
El Doctor Stefan Lanka va oferir un premi de cent mil Euros a qui o quins aportessin les referències científiques correctes de l'aïllament del virus del xarampió. El metge David Bardens va presentar una demanda contra el Doctor Stefan Lanka, quan va aportar sis publicacions com a suposades proves de l’aïllament del virus i fou rebutjada la seva sol·licitud de rebre el premi. El 10 d'abril del 2014 el Tribunal del districte de Ravensburg va fallar en contra de Lanka. El 16 de febrer del 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Stuttgart va reconsiderar la primera sentència i va concloure que Bardens no havia complert formalment amb els criteris exigits per Lanka. A mitjans del 2016, Bardens va apel·lar al Tribunal Suprem Federal d'Alemanya a Karlsruhe. El gener del 2017, el Tribunal Suprem va confirmar la sentència anterior. Lanka no va haver de fer cap pagament i va condemnar a Bardens a pagar les costes judicials.
Canal emissor de l'entrevista: Regio TV. Data de concessió de l'entrevista: Dijous, 10 d'abril del 2014. Data de publicació del present video a «Brighteon»: Dilluns, 10 de maig del 2021. Durada del vídeo: 11 minuts i 14 segons. Idioma: Doblatge a l'anglès i subtitulació corregida al català.
Font del vídeo:
Gaspar Soria. YouTube, 12-4-2020, enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=JPgsLoHfmZc
Web recomanada:
Projecte Immanuel (portal en anglès):
https://projekt-immanuel.de/en/projekt-immanuel/
Criteris d'aïllament d'un virus:
Criteris científics d'aïllament d'un virus per a demostrar la seva existència, com ara la presentació de les quatre fotografies preceptives: la del virus sol, la del virus infectant cèl·lules, la de les proteïnes del seu embolcall i la del seu únic àcid nucleic.
http://free-news.org/aviruc01.htm
Criteris d'aïllament d'un retrovirus:
Requisits d'aïllament d'un «retrovirus», acordats en una trobada de «retroviròlegs» celebrat a l'Institut Pasteur el 1973.
http://free-news.org/aretrc01.htm
Estudis aportats com a suposades proves de l'aïllament:
Enders JF, Peebles TC. Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun;86(2):277–286.
https://web.archive.org/web/20170620042032/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13177653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13177653
Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75–85.
https://web.archive.org/web/20170620042039/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251
Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191: 35–50.
https://web.archive.org/web/20170620042039/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251
Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus replication. J Virol. 1969 Feb; 3(2): 187–97.
https://web.archive.org/web/20170620072709/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5774139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5774139
Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535–42.
https://web.archive.org/web/20170619164615/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6540797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6540797
Daikoku E, Morita C, Kohno T, Sano K. Analysis of Morphology and Infectivity of Measles Virus Particles. Bulletin of the Osaka Medical College. 2007; 53(2): 107–14. (Source: http://positivists.org/blog/archives/3881)
https://web.archive.org/web/20171114162953/http://www.osaka-med.ac.jp/deps/b-omc/articles/532/532daikoku.pdf
http://www.osaka-med.ac.jp/deps/b-omc/articles/532/532daikoku.pdf
https://web.archive.org/web/20170516140756/http://positivists.org/blog/archives/3881
http://positivists.org/blog/archives/3881
Altres referències informatives:
https://web.archive.org/web/20170601095741/http://anonhq.com/anti-vaxxer-biologist-stefan-lanka-bets-100k-measles-isnt-virus-wins-german-federal-supreme-court/
https://anonhq.com/anti-vaxxer-biologist-stefan-lanka-bets-100k-measles-isnt-virus-wins-german-federal-supreme-court/
Sentencia del Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre el virus del sarampión. Noticias de abajo, 28-1-2017.
https://web.archive.org/web/20170607025756/https://noticiasdeabajo.wordpress.com/2017/01/28/sentencia-del-tribunal-supremo-federal-de-alemania-sobre-el-virus-del-sarampion/
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