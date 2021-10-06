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В телах умерших от вакцинации обнаружены неизвестные частицы-объекты
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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1795 views • October 06, 2021

В понедельник, 20.09.2021, в институте патологии в Ройтлингене (Германия) состоялась конференция учёных-патологоанатомов, на которой были представлены результаты вскрытий восьми умерших после вакцинации от COVID19. Анализы тонких тканей умерших, проведенные при помощи темнопольного микроскопа, выявили содержание в них посторонних веществ, судя по всему формирующиеся в организме человека из нано-частиц, полученных в результате вакцинации. Это заслуженные немецкие учёные из государственного института патологии и результаты их исследований очень серьезны - они открывают чрезвычайную террористическую угрозу, с которой столкнулось человечество под видом так называемой вакцинации от K0VИД. Анализы тканей умерших были проведены патологоанатомами: Профессором д-ром Арне Буркхардтом; Профессором д-ром Вальтером Лангом. Полученные данные также подтверждают вывод профессора д-ра Питера Ширмахера о том, что в более чем 40 умерших после вакцинации, тела которых были исследованы им, около трети умерли непосредственно от самой вакцинации, что подтверждает преступное сокрытие масштабов смертности от K0VИД-вакцинации. В рамках трансляции пресс-конференции были показаны микроскопические детали изменений тканей. Профессор д-р Вернер Берггольц сообщил о текущих проблемах статистического учета вакцинации. На пресс-конференции также были представлены результаты анализа образцов вакцины от С0V1D-19 австрийской исследовательской группой, что соответствует выводам ученых из Японии и США – в вакцине обнаружены незаявленные металлосодержащие компоненты. Визуально эти компоненты выделяются своей необычной формой. Результаты расследования приводят к юридическим и политическим требованиям к властям немедленно собрать информацию, чтобы иметь возможность оценить ситуацию с опасностью для здоровья населения от так называемых вакцин от С0V1D-19. Учёные сочли необходимым изучить сообщения о нарушении фертильности вакцинированных, в связи с чем должны быть проверены тесты путем проверки регистров ЭКО. Также необходима проверка информации о развитии рака, вызванного генетическими модификациями вирусной РНК в результате так называемой вакцинации от КОВИД. По решению участников научной конференции, следует рассмотреть вопрос о приостановке вакцинации от С0V1D-19. К сожалению, человечество подошло к тому моменту, когда акт биологического терроризма и массового геноцида оказался фактически вскрыт и абсолютно очевиден. Политические решения должны последовать незамедлительно. Ссылка на источник информации: https://m.vk.com/wall235480460_6817 со ссылкой на https://pathologie-konferenz.de/ Материалы в тему: · Лечивший Трампа от С0V1D-19 врач обвинил власти в экспериментах над населением https://medalternativa.info/entry/vrach-obvinil-vlasti/ · Выступление доктора Райана Коула на «Саммите Белых Халатов» https://medalternativa.info/video/vystuplenie-doktora-rajana-koula/ · Доктор Роджер Ходкинсон рассказывает правду о вакцине от K0вид https://medalternativa.info/video/hodkinson-o-vaktsine-ot-k0vid/ · Главные причины, почему многие люди, врачи и учёные отказываются ставить вакцину от COVID https://medalternativa.info/entry/vrachi-otkazyvayutsya-ot-vaktsini/ · Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/ 📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео..

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