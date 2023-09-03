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Anti-National (FTAOL - From Truth And Other Lies)
From Truth And Other Lies
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31 views • September 03, 2023

Vielen sind die Anti-Deutschen Banner bereits bekannt und jeder, der den Agenden und fremden Nationen dient, IST ein Feind.Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern jede Nation.

Das mag hart klingen, aber wir haben keine Lobby und niemand schützt UNSERE Interessen.

Wir als Volk werden tagtäglich verraten,verkauft und auf lange Sicht ausgerottet!


Das Dumme daran ist, dass es den meisten nicht klar ist oder völlig egal ist.


Wenn das Volk den Willen hat, sich endlich zu befreien - dann haben wir eine Chance.

Und deshalb ist es wichtig, diese Dinge zu wissen und zu verbreiten, damit dieser Massenwahn aufhört!


Videotipps:

Die Deutschen-Hasser (Jasinna 2 Std)

https://www.youtube.com/watch?v=EQ0l0HxNEOY


Sagt mal, geht's noch? (FTAOL 11 Min)

https://www.wuwox.com/w/6qgVKu2DXnCNn9g2Fts4fL

https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/Sagt-mal,-geht's-denn-noch-FTAOL:e


Wir sind mehr (FTAOL 16 Min)

https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/WIRSINDMEHR-Ich-h%C3%BCpfe-nicht-mit:1


Wir sind mehr - Live (FTAOL 3 Std)

https://t.me/ftaolstream/78

https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/WIRSINDMEHR-oder-Wir-sind-nicht-mehr-zu-retten-FTAOL:d


Zerstörung des Westens - Live (FTAOL 3 Std)

https://www.wuwox.com/w/sxr5MfscxxsZrDoRpsuUkb

https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/7-Prozent-Die-Zerst%C3%B6rung-des-Westens-FTAOL:4


Bis demnächst,

FTAOL-Mirror


Unsere Kanäle:

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies

(Wuwox, Odysee, Telegram, Rumble, Bitchute, Brighteon)

Keywords
antifablmcommunismglobalismlgbtqnationeuropegermanywhite genocidecountrythorvolkthe westwlm
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