ΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟ ΦΥΛΟ!!! Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ...

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10 views • May 03, 2022





Ἀπάντηση Ἁγιορειτῶν σὲ βλάσφημες θέσεις Μητροπολίτη γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία.



Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῆ 30.1/12.2.2022

Τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.



Τὰ τελευταῖα χρόνια, κάποιοι μεγαλοσχήμονες συναγωνίζονται γιὰ τὸ ποιός θὰ ἐκφράσει τὸ χειρότερο ἢ ποιός θὰ ξεπεράσει τὸν χειρότερο. Ἅλλοι αὐτοαναγορεύονται ὡς ἰατροί, λοιμοξιολόγοι καὶ ἄλλοι αὐτοπροβάλλονται ὡς νέοι φωστῆρες, θεολόγοι.



Οἱ αἱρετικὲς θέσεις ἀπομαγνητοφωνημένων ἀποσπασμάτων μητροπολίτη σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία, μᾶς λύπησαν βαθύτατα. Σχολιάζονται ἀκροθιγῶς κατωτέρῳ, μὲ τὴν ἐπισήμανση, ὅτι οἱ παραπομπὲς τοῦ μητροπολίτη εἶναι παρμένες ἀπό τό … «Κατὰ Νέαν Ἐποχὴν» εὐαγγέλιο, ἐνῶ αὐτές πού χρησιμοποιοῦμε ἐμεῖς εἶναι ἀπό τό Εὐαγγέλιο ποὺ αἰῶνες χρησιμοποιεῖ καὶ ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη.



α) Βλασφημεῖ ἰσχυριζόμενος ὅτι• «Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φῦλο», καὶ σὲ ἄλλη ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του• «Ὅταν τὴ δίνει ὁ Θεὸς θὰ πολεμήσω αὐτήν;»

Ἐνῶ διολοισθαίνει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία, δὲν λαθεύει ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία. «Ὁ Θεὸς ποὺ δίνει τὴν ἕλξη αὐτή», κατά τά μυθεύματα τῶν ἀρχαίων εἶναι ὁ Δίας, μανικὸς ἐραστὴς τοῦ Γανυμήδη, ἀλλὰ μεταξὺ Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Θεολογίας καὶ ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μυθολογίας «χάσμα μέγα ἐστήρικται»1. Οἱ ἐντολὲς τοῦ διαβόλου, ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Φώτιος, εἶναι «πορνεία, μοιχεία, κλοπή, φόνος, ψεῦδος καὶ ὅσα ἄλλα κακὰ τῶν ὁποίων ἐκεῖνος ἔγινε σπορέας ἑκούσιος καὶ ἀρχηγὸς καὶ ὁδηγός, στὸ νὰ τολμοῦνται καὶ νὰ πράττονται τὰ ἀτόλμητα»2. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς τότε Ἰουδαίους καὶ μετέπειτα ἀμετανόητους ἁμαρτωλοὺς• «εἶστε παιδιὰ τοῦ διαβόλου καὶ θέλετε νὰ ἐκτελεῖτε τίς ἐντολὲς του»3. Ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὴ Γένεση, ὁ Θεὸς ἔδειξε τὴν ἀποστροφή του μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων4 καὶ νομοθετεῖ γιὰ τὸ ἴδιο θέμα στὸ Λευϊτικό5. Πῶς, λοιπόν, ὁ Θεὸς ἔδωσε κάτι ποὺ μαζὶ μὲ ἄλλες ἁμαρτίες ἔχει ἀπαγορεύσει; Συνεπῶς αὐτὸς ποὺ δίνει αὐτὴ τὴν ἕλξη εἶναι ὁ διάβολος, γιατί εἶναι «ἀρχηγὸς καὶ πατέρας τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν κακῶν»6.



β) Συνεχίζει ὁ μητροπολίτης τίς βλάσφημες ἰδέες του. «Εἶναι μιὰ σχέση, στὴν ὁποία ἐὰν ὑπάρχει μέσα ὁ Χριστὸς νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικά». Ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει μέσα σὲ μιὰ ὁμοφυλοφιλικὴ σχέση, ὅπως ἀστήρικτα ὑποστήριξε «ὁ νεοφανὴς αὐτὸς θεολόγος», γιατί «τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεὸν»7, καὶ γιατί δὲν ὑπάρχει κάτι κοινὸ ἀνάμεσα στὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι, οὔτε συμφωνία ἀνάμεσα στὸν Χριστὸ καὶ στὸν διάβολο8.

Δυστυχῶς, ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ μητροπολίτη ἀπουσιάζει ἡ λέξη μετάνοια καὶ ἡ ἐνθάρρυνση γιὰ ἀλλαγὴ τρόπου ζωῆς. Ἄλλως τε καὶ σὲ ἑπόμενη ἀναφορά, ποὺ θὰ δοῦμε πιὸ κάτω, φαίνεται ὅτι «τὸν θέλει ἔτσι» ὅπως εἶναι. Δὲν θωρακίζει τὸν «Γανυμήδη» του μὲ πνευματικὰ ἀντισώματα καὶ τρόπους ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ πάθος του. Τὸν ἀφήνει στὴ «μακαριότητά» του. Ὁ Γανυμήδης του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σαρκική του σχέση μὲ ἄνδρα του τὸν Δία, θὰ ἔχει καὶ μιά…. «πνευματικὴ σχέση». Ἐκεῖ, στά…. ὑπέρτατα δώματα, θὰ συγκατοικεῖ μὲ τοὺς ἄλλους θεοὺς καί θεές ποὺ εἶναι «ἀπατεῶνες, ψεῦτες, φονιᾶδες, δόλιοι, ἐπίορκοι, ἅρπαγες, ἀνδρόγυνοι, μοιχοί, ἐπιβήτορες ἀνδρῶν»9, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὁ μητροπολίτης εἶναι ἱκανοποιημένος γιατί κάνει τὸ …χρέος του! ῎Ισως τοῦ ταίριαζε ἄλλη μητρόπολη ὅπως τοῦ «Διόνυσου» ἤ τῶν «Ἐλευσινίων» ἢ ….

Στὴν Δ’ προκατήχηση ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων μὲ πολὺ εὐγένεια καὶ πόνο καρδιᾶς, παρακαλεῖ τὸν νεοφώτιστο. «Ξεντύσου σὲ παρακαλῶ, τὴν πορνεία καὶ τὴν ἀκαθαρσία»10, ἀλλὰ δυστυχῶς «σήμερα κάνουμε χρέη θυρωροῦ καὶ ἀφήνουμε ὀρθάνοιχτη τὴν πόρτα»11... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://rumble.com/v13dia5-the-sodomite-aristotle-university-of-thessaloniki.html . ΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟ ΦΥΛΟ!!! Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ… https://ugetube.com/watch/ajI5DSD1WGDhyhQ https://rumble.com/v13dia5-the-sodomite-aristotle-university-of-thessaloniki.html . ΠΗΓΗ: https://www.msn.com/el-gr/video/deltia-eidiseon/%CE%B1%CF%80%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85/vi-AAWOTna?ocid=winp1taskbar& ;cvid=048e46f8006147eed240d7d019af4038Ἀπάντηση Ἁγιορειτῶν σὲ βλάσφημες θέσεις Μητροπολίτη γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία.Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῆ 30.1/12.2.2022Τῶν Ἁγίων Τριῶν ἹεραρχῶνΕἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.Τὰ τελευταῖα χρόνια, κάποιοι μεγαλοσχήμονες συναγωνίζονται γιὰ τὸ ποιός θὰ ἐκφράσει τὸ χειρότερο ἢ ποιός θὰ ξεπεράσει τὸν χειρότερο. Ἅλλοι αὐτοαναγορεύονται ὡς ἰατροί, λοιμοξιολόγοι καὶ ἄλλοι αὐτοπροβάλλονται ὡς νέοι φωστῆρες, θεολόγοι.Οἱ αἱρετικὲς θέσεις ἀπομαγνητοφωνημένων ἀποσπασμάτων μητροπολίτη σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία, μᾶς λύπησαν βαθύτατα. Σχολιάζονται ἀκροθιγῶς κατωτέρῳ, μὲ τὴν ἐπισήμανση, ὅτι οἱ παραπομπὲς τοῦ μητροπολίτη εἶναι παρμένες ἀπό τό … «Κατὰ Νέαν Ἐποχὴν» εὐαγγέλιο, ἐνῶ αὐτές πού χρησιμοποιοῦμε ἐμεῖς εἶναι ἀπό τό Εὐαγγέλιο ποὺ αἰῶνες χρησιμοποιεῖ καὶ ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη.α) Βλασφημεῖ ἰσχυριζόμενος ὅτι• «Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φῦλο», καὶ σὲ ἄλλη ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του• «Ὅταν τὴ δίνει ὁ Θεὸς θὰ πολεμήσω αὐτήν;»Ἐνῶ διολοισθαίνει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία, δὲν λαθεύει ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία. «Ὁ Θεὸς ποὺ δίνει τὴν ἕλξη αὐτή», κατά τά μυθεύματα τῶν ἀρχαίων εἶναι ὁ Δίας, μανικὸς ἐραστὴς τοῦ Γανυμήδη, ἀλλὰ μεταξὺ Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Θεολογίας καὶ ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μυθολογίας «χάσμα μέγα ἐστήρικται»1. Οἱ ἐντολὲς τοῦ διαβόλου, ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Φώτιος, εἶναι «πορνεία, μοιχεία, κλοπή, φόνος, ψεῦδος καὶ ὅσα ἄλλα κακὰ τῶν ὁποίων ἐκεῖνος ἔγινε σπορέας ἑκούσιος καὶ ἀρχηγὸς καὶ ὁδηγός, στὸ νὰ τολμοῦνται καὶ νὰ πράττονται τὰ ἀτόλμητα»2. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς τότε Ἰουδαίους καὶ μετέπειτα ἀμετανόητους ἁμαρτωλοὺς• «εἶστε παιδιὰ τοῦ διαβόλου καὶ θέλετε νὰ ἐκτελεῖτε τίς ἐντολὲς του»3. Ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὴ Γένεση, ὁ Θεὸς ἔδειξε τὴν ἀποστροφή του μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων4 καὶ νομοθετεῖ γιὰ τὸ ἴδιο θέμα στὸ Λευϊτικό5. Πῶς, λοιπόν, ὁ Θεὸς ἔδωσε κάτι ποὺ μαζὶ μὲ ἄλλες ἁμαρτίες ἔχει ἀπαγορεύσει; Συνεπῶς αὐτὸς ποὺ δίνει αὐτὴ τὴν ἕλξη εἶναι ὁ διάβολος, γιατί εἶναι «ἀρχηγὸς καὶ πατέρας τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν κακῶν»6.β) Συνεχίζει ὁ μητροπολίτης τίς βλάσφημες ἰδέες του. «Εἶναι μιὰ σχέση, στὴν ὁποία ἐὰν ὑπάρχει μέσα ὁ Χριστὸς νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικά». Ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει μέσα σὲ μιὰ ὁμοφυλοφιλικὴ σχέση, ὅπως ἀστήρικτα ὑποστήριξε «ὁ νεοφανὴς αὐτὸς θεολόγος», γιατί «τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεὸν»7, καὶ γιατί δὲν ὑπάρχει κάτι κοινὸ ἀνάμεσα στὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι, οὔτε συμφωνία ἀνάμεσα στὸν Χριστὸ καὶ στὸν διάβολο8.Δυστυχῶς, ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ μητροπολίτη ἀπουσιάζει ἡ λέξη μετάνοια καὶ ἡ ἐνθάρρυνση γιὰ ἀλλαγὴ τρόπου ζωῆς. Ἄλλως τε καὶ σὲ ἑπόμενη ἀναφορά, ποὺ θὰ δοῦμε πιὸ κάτω, φαίνεται ὅτι «τὸν θέλει ἔτσι» ὅπως εἶναι. Δὲν θωρακίζει τὸν «Γανυμήδη» του μὲ πνευματικὰ ἀντισώματα καὶ τρόπους ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ πάθος του. Τὸν ἀφήνει στὴ «μακαριότητά» του. Ὁ Γανυμήδης του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σαρκική του σχέση μὲ ἄνδρα του τὸν Δία, θὰ ἔχει καὶ μιά…. «πνευματικὴ σχέση». Ἐκεῖ, στά…. ὑπέρτατα δώματα, θὰ συγκατοικεῖ μὲ τοὺς ἄλλους θεοὺς καί θεές ποὺ εἶναι «ἀπατεῶνες, ψεῦτες, φονιᾶδες, δόλιοι, ἐπίορκοι, ἅρπαγες, ἀνδρόγυνοι, μοιχοί, ἐπιβήτορες ἀνδρῶν»9, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὁ μητροπολίτης εἶναι ἱκανοποιημένος γιατί κάνει τὸ …χρέος του! ῎Ισως τοῦ ταίριαζε ἄλλη μητρόπολη ὅπως τοῦ «Διόνυσου» ἤ τῶν «Ἐλευσινίων» ἢ ….Στὴν Δ’ προκατήχηση ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων μὲ πολὺ εὐγένεια καὶ πόνο καρδιᾶς, παρακαλεῖ τὸν νεοφώτιστο. «Ξεντύσου σὲ παρακαλῶ, τὴν πορνεία καὶ τὴν ἀκαθαρσία»10, ἀλλὰ δυστυχῶς «σήμερα κάνουμε χρέη θυρωροῦ καὶ ἀφήνουμε ὀρθάνοιχτη τὴν πόρτα»11... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/ajI5DSD1WGDhyh Keywords christsalvationtruththe-sodomite-aristotle-university-of-thessaloniki

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