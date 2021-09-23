RÖVID ÜZENET 2021.SZEPTEMBER

Ugye tudjátok mostanra, hogy ez az egész 2020-óta NEM A C O V I D-ról szól! REMÉLEM, tudjátok!

MAGYAR FELIRATOS VIDEÓ!

Sokan azt hiszik, hogy a korlátozások feloldása azt jelenti, hogy a "háború véget ért" - ez NAGYON MESSZE VAN AZ IGAZSÁGTÓL!

Nemmintha bármi is utalna arra, hogy "kevesebben halnak meg", mint korábban: inkább TÖBBEN halnak meg. Ez mind médiamanipuláció egész Európa szerte! Ez egyfajta BÉNULTSÁGI ÉRZÉST okozhat a szabadság mozgalmakban.

Már készítik elő a My ID-t, a digitális azonosítód, melyet az ÖSSZES bejelentkezésedhez akarnak kapcsolni. EZ EGY NYOMKÖVETŐ RENDSZER lesz egy totalitárius transzhumanista technokrata rendszerhez, amit mindenképpen fel akarnak állítani!

Nincs itt az idő, hogy csökkentsük az éberségünket ebben a tárgyban!

Ki kell tartani! Meg kell kezdeni az önfenntartást elősegítő tevékenységeket!

Biztonságos helyeket kell létesíteni, Be kell tárolni szuperélelmiszert, magokat, tápanyagokat és el kell kezdeni SAJÁT MAGUNK is termeszteni élelmiszert, hogy tudjunk kereskedni egymásssal. Papír térképeket összegyűjteni! Továbbá el kell kezdenünk egymással beszélni: te mit termesztesz? Én ezt termesztem, stb., stb.

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK után is kell nézni!

Beszélni kell a rendőrökkel, Orvosokkal, mint magánember is!

A következő TERVÜK az ELNYOMÓKNAK a pénzügyi összeomlás terve!

NE ENGEDJÜK, HOGY MEGTÖRTÉNJENEK EZEK A DOLGOK!

Ugyanakkor NE GYŰLÖLJÜK A RENDŐRÖKET! Nem széthúzásra, hanem együttműködésre van szükségünk!

Segítsetek nekik megérteni - bemutatva a bizonyítékokat -, hogy valójában mi történik.

Erősnek és szervezettnek kell lennük és HOSSZÚ távon kell gondolkodnunk! Nincs semminek vége még!

Ne ringassuk abban az ILLÚZIÓBAN sem magunkat, hogy az egyik ország szabadabb, mint a másik: ez csak egy másik formája a rabszolgaságnak!