ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΑΔΕΡΦΟ» ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΜΙΣΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΚΟΣΜΙΚΑ https://ugetube.com/watch/IlRNwOGGFmXLOAw , https://rumble.com/v40n8sf-only-christ-loves-humanity-and-saves-our-immortal-souls.html .
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΟ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ... ΜΗΝ ΚΡΑΖΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΙΟΥΔΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΜΙΣΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΣΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΙΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΥΝΙΤΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, ΨΕΥΔΟΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΔΗΘΕΝ «ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ», ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΡΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝΤΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΕΘΟΣ ΚΑΙ ΗΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX . ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΠΟΔΟΥΛΟΥΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΡΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ , ΤΑ ΑΝΙΕΡΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ) ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ...
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