Антенны 5G и их воздействие на людей (2)

По всей стране расставляются антенны "пять джи" - на каждом торговом центре, на рынках, больницах и во всех людных местах.

Антенны излучают крайне опасные для человека и всех живых существ СВЧ-волны (исходят из продолговатых антенн в импульсном режиме), а также ультразвук и инфразвук (транслируется из динамиков и "блинов" на мачтах - периодически по ночам с интервалом в несколько минут). Всё это можно фиксировать специальными приборами и детекторами. В данном ролике СВЧ-излучение (микроволны) при подходе к магазину с вышками фиксируется детектором микроволн, который подаёт сигнал при высоких и опасных для человека значениях. Там, где нет включенных антенн, показания прибора нулевые. Параметр "OL" - это зашкаливание и выход на крайне опасные и даже смертоносные (при продолжительном облучении) значения для человека, которые могут приводить к онкологии и различным болезням. Замеры делались издалека, так как при приближении к антеннам мощность излучения возрастает до критической - давит на голову и закладывает уши. Фактически людей медленно и постепенно разогревают как в микроволновке. Все эти антенны начали экспериментально включаться с момента объявления эпидемии. Люди могут обманывать, но приборы - никогда. Обходите вышки десятой дорогой! Сейчас большинство ещё отключены, но осенью будут включать.