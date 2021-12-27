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CDL120 - Éviter le piège de la guerre civile (TENIR XVI) - Jean-Jacques Crevecoeur
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102 views • December 27, 2021
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
lundi 27 décembre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL120:f
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine JJC :
Dans cette vidéo, je vous dévoile un autre aspect du plan de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui tire les ficelles de ceux qui cherchent à nous pousser à bout : les chefs d'états et de gouvernements, les médias mainstream et les scientifiques de plateau corrompus jusqu'à l'os. Ce plan consiste à créer les conditions favorables à une insurrection populaire et à une guerre civile grâce à laquelle ils espèrent voir le chaos s'installer… Ce qui leur permettra, après cela, d'imposer la solution efficace contre le chaos social : l'instauration d'un gouvernement mondial qui viendra pallier l'incompétence des gouvernements nationaux…
D'où l'importance, pour nous comme pour les personnes injectées, de ne pas tomber dans le panneau de la violence physique à l'égard des gouvernements, des journalistes et des scientifiques corrompus. Ce serait faire exactement ce que l'élite de ce monde attend et espère pour jouer la phase finale de l'instauration d'un régime totalitaire.
QUELQUES RÉFÉRENCES RELATIVES À LA VIDÉO :
— Le texte de la loi de santé publique du Québec (articles 123 et 126) : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-2.2
— Les projets de suppression des échelons intermédiaires de gouvernance (Open Government Partnership) : https://www.opengovpartnership.org/
— L'opération promotionnelle « Solstice 2021 » en cours jusqu'au 9 janvier 2022 : https://formations.emergences.net/collection-solstice-2021-ps
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
lundi 27 décembre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL120:f
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine JJC :
Dans cette vidéo, je vous dévoile un autre aspect du plan de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui tire les ficelles de ceux qui cherchent à nous pousser à bout : les chefs d'états et de gouvernements, les médias mainstream et les scientifiques de plateau corrompus jusqu'à l'os. Ce plan consiste à créer les conditions favorables à une insurrection populaire et à une guerre civile grâce à laquelle ils espèrent voir le chaos s'installer… Ce qui leur permettra, après cela, d'imposer la solution efficace contre le chaos social : l'instauration d'un gouvernement mondial qui viendra pallier l'incompétence des gouvernements nationaux…
D'où l'importance, pour nous comme pour les personnes injectées, de ne pas tomber dans le panneau de la violence physique à l'égard des gouvernements, des journalistes et des scientifiques corrompus. Ce serait faire exactement ce que l'élite de ce monde attend et espère pour jouer la phase finale de l'instauration d'un régime totalitaire.
QUELQUES RÉFÉRENCES RELATIVES À LA VIDÉO :
— Le texte de la loi de santé publique du Québec (articles 123 et 126) : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-2.2
— Les projets de suppression des échelons intermédiaires de gouvernance (Open Government Partnership) : https://www.opengovpartnership.org/
— L'opération promotionnelle « Solstice 2021 » en cours jusqu'au 9 janvier 2022 : https://formations.emergences.net/collection-solstice-2021-ps
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
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— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
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