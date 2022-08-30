Max Igan: ΓΡΑΦΕΝΙΟ τώρα και σε Σερβιέτες για την περίοδο !!!

Το γραφένιο πλέον μπαίνει σε πολλά προϊόντα, από το εμβόλιο κατά του covid, τις βιταμίνες, τα δημητριακά, τις σερβιέτες και πολλά άλλα.

Δοκιμάστε τα πάντα, χρησιμοποιώντας μαγνήτες, νερό και προφανώς λαμπτήρες, όπως φαίνεται στο βίντεο.

ΓΡΑΦΕΝΙΟ επίσης σε προϊόντα υγιεινής !!!!

Το πείραμα δείχνει ότι το γραφένιο στη σερβιέτα, μόλις βραχεί, μπορεί να τροφοδοτήσει έναν λαμπτήρα...

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται? Γιατί να χρησιμοποιείται το γραφένιο στα προϊόντα υγιεινής ?

Γυναίκες θα εμπιστευτείτε την ιατροφαρμακευτική τεχνολογία ? Ξεχάσατε 2 χρόνια πόσα ψέματα σας έχουν πει ? Το γραφένιο υπάρχει στα εμβόλια πλέον αποδεδειγμένο σε πολλά μέρη του πλανήτη, αλλά ακόμα να το παραδεχτούν επίσημα οι εταιρείες !

Είναι δυνατόν η ταινία γραφενίου όταν βρέχεται να παράγει ενέργεια ?

Μέθοδος για την κατασκευή λαμπτήρα LED με νήμα γραφενίου👇

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - US9933121B2 - Μέθοδος κατασκευής λαμπτήρα LED με νήμα γραφενίου - Google Patents

https://patents.google.com/patent/US9933121B2/en

-------------

ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/watch?v=L_Ee-Lbhd20

--------------

Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND