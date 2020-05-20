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Michel Dogna - Pourquoi le blocage organisé de tous les remèdes efficaces ?
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15 views • May 20, 2020
Import YouTube https://www.youtube.com/watch?v=dtBxG-QCMaI
Chaîne YouTube Daniel - Oracles et cartomancie : https://www.youtube.com/channel/UCyY9kzypA6UlghEHEn7BccA
Transmettre, échanger et partager des informations en ces temps de confinement est très important.
Michel Dogna nous informe sur la réalité de l'action du Covid-19 sur une bactérie naturelle de la flore intestinale, et des effets qui en découlent.
Et il dénonce la mainmise d'une minorité, préférant élaborer des vaccins inutiles plutôt que de soigner les malades de façon pratique et constructive. Eh oui, 'business is business' , et le marché des médicaments et des vaccins se chiffre en milliards...
Merci encore une fois à ces gens courageux qui osent, parfois au péril de leur vie, prendre le contrepied des thèses officielles de la médecine mondialisée négligeant des avancées comme celle du Dr Salmanoff sur le réseau capillaire sanguin...
Site de Michel Dogna : https://micheldogna.fr
Chaîne YouTube Daniel - Oracles et cartomancie : https://www.youtube.com/channel/UCyY9kzypA6UlghEHEn7BccA
Transmettre, échanger et partager des informations en ces temps de confinement est très important.
Michel Dogna nous informe sur la réalité de l'action du Covid-19 sur une bactérie naturelle de la flore intestinale, et des effets qui en découlent.
Et il dénonce la mainmise d'une minorité, préférant élaborer des vaccins inutiles plutôt que de soigner les malades de façon pratique et constructive. Eh oui, 'business is business' , et le marché des médicaments et des vaccins se chiffre en milliards...
Merci encore une fois à ces gens courageux qui osent, parfois au péril de leur vie, prendre le contrepied des thèses officielles de la médecine mondialisée négligeant des avancées comme celle du Dr Salmanoff sur le réseau capillaire sanguin...
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