Bem-vindo a Runenkraftraunen- Trailer

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Runenkraftraunen - O canal de música 432 ❤️ que combina runas, meditações e espiritualidade
"As runas não são apenas caráteres, símbolos terrestres e tesouros culturais, não, as runas também são portadoras energéticas de múltiplas potências, dons e dinâmicas". (Frater LYSIR de: Compêndio Mágico - Iniciações Rúnicas)
Bem-vindo a Runenkraftraunen!
Por favor, inscreva-se também em meus outros canais:
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Se você gostaria de apoiar minha devoção às runas, música e meditações:
Paypal: paypal.me/pyrluc
ou
Titular da conta: Markus Becker IBAN: BE33 9670 6273 7946 Código do banco: TRWIBEB1XXX Wise Europe SA
Muito obrigado!