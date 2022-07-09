Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 45.Читает Автор. https://youtu.be/lJmZmP5dOjw



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Да Будет Свет!

Краткое содержание Авторских Видео «Чудо Познания». Вопросы и Ответы (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-45

Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/

Список вопросов.

00:00 — Вступление.00:33​ — Разскажите, пожалуйста, подробнее о захватчиках. Кто они? Откуда появились? С какой целью захватывают Землю?



07:20 — Старая цивилизация всегда должна быть уничтожена?



08:34 — Что было причиной вторжения тёмных в былую высокодуховную цивилизацию?



Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».



(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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