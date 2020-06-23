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Sveriges flagga
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24 views • June 23, 2020
Mycket stämningsfullt avslut på manifestationen, då David Bergqvist sjunger Sveriges flagga, skriven av Karl Gustaf Ossiannilsson, 1916.
Flamma stolt mot dunkla skyar
likt en glimt av sommarens sol.
Över Sveriges skogar, berg och byar,
över vatten av viol.
Du, som sjunger, när du bredes
som vår gamla lyckas tolk.
Solen lyser, solen lyser.
Ingen vredes åska slog vårt tappra folk.
Flamma högt, vår kärleks tecken,
värm oss, när det blåser kallt.
Stråla ur de blåa vecken
kärlek mera stark än allt!
Sveriges flagga, Sveriges ära,
fornklenod och framtids tolk.
Gud är med oss, Gud är med oss,
Han skall bära stark vårt fria svenska folk.
UNDERBAR SÅNG och David gör den 100% rättvisa. Hårstråna reser sig på armarna.
ENJOY!!!
Flamma stolt mot dunkla skyar
likt en glimt av sommarens sol.
Över Sveriges skogar, berg och byar,
över vatten av viol.
Du, som sjunger, när du bredes
som vår gamla lyckas tolk.
Solen lyser, solen lyser.
Ingen vredes åska slog vårt tappra folk.
Flamma högt, vår kärleks tecken,
värm oss, när det blåser kallt.
Stråla ur de blåa vecken
kärlek mera stark än allt!
Sveriges flagga, Sveriges ära,
fornklenod och framtids tolk.
Gud är med oss, Gud är med oss,
Han skall bära stark vårt fria svenska folk.
UNDERBAR SÅNG och David gör den 100% rättvisa. Hårstråna reser sig på armarna.
ENJOY!!!
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