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fatto passare per pazzo a cui imporre il TSO, sono i mezzi usati ad avversari politici e religiosi. Viganò
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13 views • November 04, 2021
"fatto passare per pazzo a cui imporre il TSO, sono i mezzi usati ad avversari politici e religiosi."
https://youtu.be/Zat1aCwEoC0
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"Mons. Viganò: "Resistere contro la violenza del regime""
Dal minuto 11:49 al minuto 12:50
Regna la menzogna e non vi è cittadinanza per la verità, lo avete sperimentato in questi mesi vedendo con quale sfacciataggine i main stream abbian fatto propaganda alla narrazione pandemica censurando ogni voce discordante.
E oggi chi non è daccordo con il sistema, non solo è deriso e screditato, ma addirittura criminalizzato, additato come nemico pubblico, fatto passare per pazzo a cui imporre il TSO, sono i mezzi che ogni regime totalitario ha usato con gli avversari politici e religiosi.
Tutto si ripete sotto i nostri occhi in modo molto più sottile e viscido.
Viceversa chi si piega al tiranno e gli offre la propria fedeltà si vede in tutti i programmi televisivi
https://youtu.be/0O42lhkkY7w
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Da un politico Cristiano perseguitato, articoli di vitale importanza:
《 CERCASI AVVOCATO/I per sconfiggere il Covid e altre malattie. Qui le Denunce/Querele – ITALIA ALATA
Queste Denunce puntano sull'evidenziare il programma di morte della sanità ufficiale e in questo caso è fin troppo evidente la caratteristica di arma diversamente batteriologica, intacca, elude il DNA.
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/23/cercasi-avvocato-i-per-sconfiggere-il-covid-e-altre-malattie-qui-le-denunce-querele/ 》
Matteo 10:28 E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima; temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella geenna.
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《 Dear Dr. Robert Malone, develop an mRNA that acts as an “antidote” to vaccines that clot the blood = Sviluppare un mRNA che faccia da “antidoto” ai vaccini che coagulano il sangue – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/23/dear-dr-robert-malone-develop-an-mrna-that-acts-as-an-antidote-to-vaccines-that-clot-the-blood-sviluppare-un-mrna-che-faccia-da-antidoto-ai-vaccini-che-coagulano-il-sangue/ 》
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《 STATISTICAMENTE È IMPOSSIBILE CHE PIÙ DI 5 AZIENDE CREANO UN VACCINO, E IN TEMPI BREVI COME È ACCADUTO È UNA ESTREMA SATANICA MENZOGNA – ITALIA ALATA
Se il virus pandemico esisteva prima che fosse stato creato/potenziato in laboratorio avrebbe già dalla notte dei tempi sterminato, estinto l'uomo. Dunque è inganno globale. Ricordiamoci la presenza ulteriore di cellule di bambini abortiti giusto per comprendere il calibro dei frutti vaccinali.
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/21/statisticamente-e-impossibile-che-piu-di-5-aziende-creano-un-vaccino-e-in-tempi-brevi-come-e-accaduto-e-una-estrema-satanica-menzogna/ 》
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《 SOTTOPOSTO A T.S.O. ILLEGALE DA OLTRE 45 GIORNI. LA VITA DI ANDREA BUFFA E’ IN PERICOLO, Avvocati senza frontiere 13 Marzo 2015 – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/04/05/sottoposto-a-t-s-o-illegale-da-oltre-45-giorni-la-vita-di-andrea-buffa-e-in-pericolo-avvocati-senza-frontiere-13-marzo-2015/ 》
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《 CYBER STALKING PERSINO SU LINKEDIN – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/07/29/cyber-stalking-persino-su-linkedin/ 》
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《 Egregi Signore e Signori, da ex organizer del movimento 5 stelle vorrei esporre la mia denuncia seguente mettendo in luce la diabolica strategia del TSO contro chi non si allinea con la malavita organizzata di stato – ITALIA ALATA
Da Cristiano so questo:
Matteo 7:1-3;
1 «Non giudicate, affinché non siate giudicati; 2 perché con il giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati; e con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi.
3 Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell’occhio tuo?
Matteo 5:21-23;
21 «Voi avete udito che fu detto agli antichi: “Non uccidere: chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale”;
22 ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale; e chi avrà detto a suo fratello: “Raca” sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli avrà detto: “Pazzo!” sarà condannato alla geenna del fuoco.
Dunque da nota bene,
NB: La PSICHIATRIA è ANTICRISTO in antitesi alla Sacralità della Persona.
https://italiaalata.wordpress.com/2021/05/15/egregi-signore-e-signori-da-ex-organizer-del-movimento-5-stelle-vorrei-esporre-la-mia-denuncia-seguente-mettendo-in-luce-la-diabolica-strategia-del-tso-contro-chi-non-si-allinea-con-la-malavita/ 》
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Email: [email protected]
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https://youtu.be/Zat1aCwEoC0
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"Mons. Viganò: "Resistere contro la violenza del regime""
Dal minuto 11:49 al minuto 12:50
Regna la menzogna e non vi è cittadinanza per la verità, lo avete sperimentato in questi mesi vedendo con quale sfacciataggine i main stream abbian fatto propaganda alla narrazione pandemica censurando ogni voce discordante.
E oggi chi non è daccordo con il sistema, non solo è deriso e screditato, ma addirittura criminalizzato, additato come nemico pubblico, fatto passare per pazzo a cui imporre il TSO, sono i mezzi che ogni regime totalitario ha usato con gli avversari politici e religiosi.
Tutto si ripete sotto i nostri occhi in modo molto più sottile e viscido.
Viceversa chi si piega al tiranno e gli offre la propria fedeltà si vede in tutti i programmi televisivi
https://youtu.be/0O42lhkkY7w
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Da un politico Cristiano perseguitato, articoli di vitale importanza:
《 CERCASI AVVOCATO/I per sconfiggere il Covid e altre malattie. Qui le Denunce/Querele – ITALIA ALATA
Queste Denunce puntano sull'evidenziare il programma di morte della sanità ufficiale e in questo caso è fin troppo evidente la caratteristica di arma diversamente batteriologica, intacca, elude il DNA.
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/23/cercasi-avvocato-i-per-sconfiggere-il-covid-e-altre-malattie-qui-le-denunce-querele/ 》
Matteo 10:28 E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima; temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella geenna.
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《 Dear Dr. Robert Malone, develop an mRNA that acts as an “antidote” to vaccines that clot the blood = Sviluppare un mRNA che faccia da “antidoto” ai vaccini che coagulano il sangue – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/23/dear-dr-robert-malone-develop-an-mrna-that-acts-as-an-antidote-to-vaccines-that-clot-the-blood-sviluppare-un-mrna-che-faccia-da-antidoto-ai-vaccini-che-coagulano-il-sangue/ 》
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《 STATISTICAMENTE È IMPOSSIBILE CHE PIÙ DI 5 AZIENDE CREANO UN VACCINO, E IN TEMPI BREVI COME È ACCADUTO È UNA ESTREMA SATANICA MENZOGNA – ITALIA ALATA
Se il virus pandemico esisteva prima che fosse stato creato/potenziato in laboratorio avrebbe già dalla notte dei tempi sterminato, estinto l'uomo. Dunque è inganno globale. Ricordiamoci la presenza ulteriore di cellule di bambini abortiti giusto per comprendere il calibro dei frutti vaccinali.
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/21/statisticamente-e-impossibile-che-piu-di-5-aziende-creano-un-vaccino-e-in-tempi-brevi-come-e-accaduto-e-una-estrema-satanica-menzogna/ 》
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《 SOTTOPOSTO A T.S.O. ILLEGALE DA OLTRE 45 GIORNI. LA VITA DI ANDREA BUFFA E’ IN PERICOLO, Avvocati senza frontiere 13 Marzo 2015 – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/04/05/sottoposto-a-t-s-o-illegale-da-oltre-45-giorni-la-vita-di-andrea-buffa-e-in-pericolo-avvocati-senza-frontiere-13-marzo-2015/ 》
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《 CYBER STALKING PERSINO SU LINKEDIN – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/07/29/cyber-stalking-persino-su-linkedin/ 》
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《 Egregi Signore e Signori, da ex organizer del movimento 5 stelle vorrei esporre la mia denuncia seguente mettendo in luce la diabolica strategia del TSO contro chi non si allinea con la malavita organizzata di stato – ITALIA ALATA
Da Cristiano so questo:
Matteo 7:1-3;
1 «Non giudicate, affinché non siate giudicati; 2 perché con il giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati; e con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi.
3 Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell’occhio tuo?
Matteo 5:21-23;
21 «Voi avete udito che fu detto agli antichi: “Non uccidere: chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale”;
22 ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale; e chi avrà detto a suo fratello: “Raca” sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli avrà detto: “Pazzo!” sarà condannato alla geenna del fuoco.
Dunque da nota bene,
NB: La PSICHIATRIA è ANTICRISTO in antitesi alla Sacralità della Persona.
https://italiaalata.wordpress.com/2021/05/15/egregi-signore-e-signori-da-ex-organizer-del-movimento-5-stelle-vorrei-esporre-la-mia-denuncia-seguente-mettendo-in-luce-la-diabolica-strategia-del-tso-contro-chi-non-si-allinea-con-la-malavita/ 》
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