Swab under home microscope after few hours in Slovenia

Under 30 years old microscope we could see after few hours hydrogel, worms.Vzeli smo palčko za testiranje in jo rahlo ostrgali njenih cevčic.Dodali smo tekočino. Mi smo dali tekočino, ki je priložena v škatlici, toda spodnji video pravi, da je lahko tudi smrkelj ali slina. Pokrili smo s pokrivnim stekelcem. Dali pod mikroskop in opazovali.(Slike, priložene temu sporočilu so bile bile narejene par ur pred temi iz filma, ker smo sprva snemali z drugim fotoaparatom.)Sprva razen nekih 'smeti,' ki itak ne bi smele biti notri in cevčic ni bilo videti nič takega, toda po parih urah smo bili presenečeni.Poglejte kakšni črvi in križi so se zaredili po parih urah.Križi so iz hidrogela, ki ga je naredila ameriška DARPa. Te križe, ki se samo večajo, pa razbije pri nas prepovedano zdravilo ivermectin in prav tako pa tudi slina, tistega ki je prebolel Covid-19 - kar smo izvedeli iz spodnjega Slovaškega videa.Zadnja slika pa je posneta na meji med zgornjim steklom in preiskovano tekočino oziroma zrakom. Menda je na sliki hidria vulgaris. Žal je spodaj modri filter, ker smo ga pozabili odstraniti.Oglejte se še Video iz Slovaške: