Η ''απαγορευμένη'' συνέντευξη τύπου γιατρών στην Αμερική για τον Covid19

Δεκάδες γιατροί μιλούν για τις θεραπευτικές επιδράσεις της υδροξυχλωροκίνης, του ψευδάργυρου και της αζιθρομυκίνης.

Λέγοντας στον αμερικανικό λαό ότι αυτό δεν είναι πανδημία και τα παιδιά μας πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο, καθώς δεν μεταδίδουν εύκολα τον ιό.

Επίσης, ενημερώνοντας μας όλους ότι οι δοκιμές που έγιναν με υδροξυχλωροκίνη πραγματοποιήθηκαν με τεράστιες ποσότητες που θα ήταν επικίνδυνες για κανέναν.

Η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί να δαιμονοποιήσει το φθηνό και ασφαλές φάρμακο σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, ώστε να μπορούν να ωθήσουν ακριβά φάρμακα όπως το remdesivir που είναι 2000 φορές το τίμημα.



Το Covid 19 δεν είναι θανατική ποινή, εκτός αν σας πουν οι γιατροί ότι τα φτηνά φάρμακα δεν λειτουργούν, όταν λειτουργούν !!!!