Hollywood Die MK-Ultra Show deines Lebens -Teil 3- Sonnenkult - Luziferkult. Das ist dein Leben !!Starring:Angela Merkel, Albert Pike, Mark Zuckerberg, Papst Franziskus, Donald J. Trump Zionist, Milla Jovovich, Ali Larter, Oded Fehr, Iain Glen, Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen, Shia LaBeouf, Angelina Jolie, Jon Voight, Noah Taylor, Daniel Craig, Leslie Phillips, Königin Elisabeth II, Sean Penn, Nick Nolte, Jennifer Lopez, Powers Boothe, Joaquin Phoenix, Lord - Satan, Johnny Cash (Ring of Fire), Julie Hagerty, Madonna MadameX 666, Rosanna Arquette, Aidan Quinn, Robert Joy, Jimi Hendrix, Prince William, Duke of Cambridge, Eddie Murphy, J.L. Reate, Charles Dance, Victor Wong, Arnold Schwarzenegger, Austin O’Brien, Tom Noonan, Anthony Quinn, Dan Aykroyd, Tom Hanks, Christopher Plummer, Alexandra Paul, Barack Hussein Obama, Carrie Fisher, Bruce Dern, Wendy Schaal, Corey Feldman, Daniel Radcliffe, Conchata Ferrell, Adam Scott, Samara Weaving, Natasha Liu Bordizzo, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams, Dwayne Johnson, Larry the Cable Guy (Daniel Lawrence Whitney), Noah Hathaway, Tami Stronach, Jason Statham, Vanessa Kirby, Eiza González, Sacha Baron Cohen, Michael Gambon, Kellie Bright, Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Ron Perlman, Judith Vittet, David Harbour, Ian McShane, Sasha Lane, Matthew Broderick, Rupert Friend, Hannah Ware, Patrick Bergin, Matt Frewer, Austin O’Brien, Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet, Charlotte Rampling, Vince Vaughn, Adelaide Clemens, Kit Harington, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Tom Cruise, Lady Bird Johnson Funeral Austin Texas, Ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, Brad Pitt, Jean-Claude Van Damme, Mark Wahlberg, Robert Duvall, Eva Mendes, Danny Hoch...Regisseure & Produzenten:Russell Mulcahy, Steven Spielberg, Adolph Zuckor, Jesse L. Lasky, Simon West, Oliver Stone, Susan Seidelman, Michael Ritchie, Tom Mankiewicz, John A. Davis, Tom Hanks, Thomas Tull, Jason Lei Howden, David Ellison, Ethan und Joel Coen (Coen Brothers), Kevin Macdonald, Michael Lembeck, Dwayne Johnson, Wolfgang Petersen, David Leitch, Mark Mylod, Stephen Sommers, Jean-Pierre Jeunet, Neil Marshall, Farhad Mann, Alan Parker, Michael J. Bassett, Paul Thomas Anderson, John Milius, Oliver Stone, Paul Michael Glaser, James Gray...Illuminati News TV