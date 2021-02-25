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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ & ΑΛΛΑ EXTRAORDINARY IMPORTANT INFO REPITITION
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534 views • February 25, 2021
24/02/2021 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΑΔΕΡΦΙΑ-ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΑ.
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΧΟΥΝΤΟ YOUTUBE ΜΟΥ ΠΕΤΑΞΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟ 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΟ ΑΝΕΒΑΖΩ ΠΑΛΙ ΕΔΩ.
ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ.
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΧΟΥΝΤΟ YOUTUBE ΜΟΥ ΠΕΤΑΞΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟ 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΟ ΑΝΕΒΑΖΩ ΠΑΛΙ ΕΔΩ.
ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ.
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