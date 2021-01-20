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ANALYSIS OF CAPITOL INCIDENT REVEALS MORE THAN WHAT THEY HOPED YOU WOULD SEE!
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292 views • January 20, 2021
WHY ARE THE LIVE FEEDS ALL TAKEN DOWN?
WHY DIDN'T MORE PEOPLE STORM THE INSIDE?
WHY DID THE POLICE GIVE UP THE HIGH GROUND AND LET THE PROTESTORS IN?
WHY DOES THE SHOOTING APPEAR STAGED AND MARTYR ISH.
WHY WERE ALL THE REPORTERS UNMOLESTED.
WHY WERE THE CAMERA SHOTS SO PERFECT?
WHY WERE THE PROTESTORS AT THE CAPITAL DRESSED DIFFERENTLY THAT THE PROTESTORS AT THE RALLY?
WHY DID THE GUYS WEARING RED HATS, ON THE INSIDE OF THE CAPITOL APPEAR TO BE IN CHARGE.
WHY WAS THE RED "TRUMP IS MY PRESIDENT" FLAG SO PREVALENT AT THE CAPITOL YET SO RARE AT THE ACTUAL RALLY?
WHY WERE THE GUYS IN THE LOBBY SPORTING IDENTICAL ANTIFA TATTOOS?
WHY WERE PEOPLE BREAKING IN WHEN THEY JUST STORMED ONE OF THE ENTRANCES.
WHY WERE 90 PERCENT OF THE PROTESTORS NOT ENTERING THE BUILDING?
WHY WERE THE POLICE AND PROTESTORS JUST STANDING AROUND LOOKING BORED?
WHY WAS THE MEDICAL TEAM TENDING TO SHOOTING VICTIM COMPLETELY INCOMPETANT, MORONIC, UNEDUCATED, AND NEGLIGENT?
WHY DID THE MAN PERFORMING CPR ON SHOOTING VICTIM PERFORMING SO BADLY?
WHY DIDN'T MORE PEOPLE STORM THE INSIDE?
WHY DID THE POLICE GIVE UP THE HIGH GROUND AND LET THE PROTESTORS IN?
WHY DOES THE SHOOTING APPEAR STAGED AND MARTYR ISH.
WHY WERE ALL THE REPORTERS UNMOLESTED.
WHY WERE THE CAMERA SHOTS SO PERFECT?
WHY WERE THE PROTESTORS AT THE CAPITAL DRESSED DIFFERENTLY THAT THE PROTESTORS AT THE RALLY?
WHY DID THE GUYS WEARING RED HATS, ON THE INSIDE OF THE CAPITOL APPEAR TO BE IN CHARGE.
WHY WAS THE RED "TRUMP IS MY PRESIDENT" FLAG SO PREVALENT AT THE CAPITOL YET SO RARE AT THE ACTUAL RALLY?
WHY WERE THE GUYS IN THE LOBBY SPORTING IDENTICAL ANTIFA TATTOOS?
WHY WERE PEOPLE BREAKING IN WHEN THEY JUST STORMED ONE OF THE ENTRANCES.
WHY WERE 90 PERCENT OF THE PROTESTORS NOT ENTERING THE BUILDING?
WHY WERE THE POLICE AND PROTESTORS JUST STANDING AROUND LOOKING BORED?
WHY WAS THE MEDICAL TEAM TENDING TO SHOOTING VICTIM COMPLETELY INCOMPETANT, MORONIC, UNEDUCATED, AND NEGLIGENT?
WHY DID THE MAN PERFORMING CPR ON SHOOTING VICTIM PERFORMING SO BADLY?
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