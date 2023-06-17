Sasha Latypova - Conferencia Contramedidas Covid19. Con Subtítulos español. Estocolmo Enero 2023.

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En la conferencia con el título: “Contramedidas Covid19, evidencias del intento de causar daño” Sasha Latypova ex ejecutiva de investigación y desarrollo farmacéutico con más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, nos explica en detalle cómo el Departamento de Defensa (DOD) de los Estados Unidos desarrolló las inyecciones génicas de ARM llamadas Vacunas Covid19 como un proyecto de armas biológicas (BioWeapons) sabiendo todos los efectos dañinos que producirían.