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Пропаганда гомосексуализма - к чему это может привести - Виталий Овсянников (Вибхути Шакти дас)
YouTube Виталия: https://www.youtube.com/channel/UCKR8YbuMEZTDck-IA-RpdOA
Швета Двипа (YouTube 1):
https://www.youtube.com/c/ШветаДвипа
Виктор Савельев и друзья (YouTube 2):
https://www.youtube.com/c/ВикторСавельев
Швета Двипа (Brighteon):
https://www.brighteon.com/channels/shvetadvipa
Швета Двипа (Сайт):
http://harekrishnazp.info/