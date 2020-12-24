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Oiseaux et insectes, les micro véhicules aériens robotisés de l'armée de l'air U.S.
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62 views • December 24, 2020
Titre d'origine de la vidéo : Air Force Bugbot's & Birdbot's Micro Air Vehicle's (M.A.V.), datant (selon mes recherches) de 2015.
À la fin de la bande-annonce, il est écrit :
Unobtrusive, pervasive, lethal...
Traduction :
Discrets, intrusifs, mortels.
Voilà.
Des drones minuscules. Selon un article que j'ai retrouvé dans mes archives, à Davos, ils discutaient de ces robots qui seraient de taille d'un moustique, et qui seraient capables, disaient-ils, de recueillir notre ADN.
Avec le "Geat Reset" qui se profile, tout cela fait réfléchir.
Ils pourraient "mettre de côté" les individus qui leur serviraient pour expérience ou Rhésus rares, et les autres...
S'ils arrivent à leur fin, pensez : génocide, ou mieux : holocauste. Et si vous êtes croyants : priez.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
À la fin de la bande-annonce, il est écrit :
Unobtrusive, pervasive, lethal...
Traduction :
Discrets, intrusifs, mortels.
Voilà.
Des drones minuscules. Selon un article que j'ai retrouvé dans mes archives, à Davos, ils discutaient de ces robots qui seraient de taille d'un moustique, et qui seraient capables, disaient-ils, de recueillir notre ADN.
Avec le "Geat Reset" qui se profile, tout cela fait réfléchir.
Ils pourraient "mettre de côté" les individus qui leur serviraient pour expérience ou Rhésus rares, et les autres...
S'ils arrivent à leur fin, pensez : génocide, ou mieux : holocauste. Et si vous êtes croyants : priez.
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