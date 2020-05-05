О самом важном - часть 4 (с молитвой покаяния)

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Друзья, в этой заключительной части я предлагаю помолиться простой молитвой покаяния. Господь сказал что нет более радости на небесах, чем о кающемся человеке. Господь также сказал креститься и пребывать в Его Слове. Бог открываеть Себя в Своём Слове. Если вы никогда не открывали Библию, то сделайте это сейчас, не откладывайте. Можете начать с Евангелия от Иоанна. А если читали Библию местами или даже от корки до корки и сейчас она пылится на полке, то не думайте, что ей можно насытиться" один раз и навсегда. Господь заповедал пребывать в Его Слове, это наш хлеб насущный на КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Да благословит вас Господь.