Μιά Αρμένισσα μας παρακαλάει.... " Αυτός ο λαός είναι δαιμονιασμένος... Είναι γεμάτος με το πνεύμα του θανάτου " ....

"Αυτός ο λαός είναι δαιμονιασμένος... Είναι γεμάτος με το πνεύμα του θανάτου... Κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν καταδικάζει γιατί δεν αφορά στα ποιδιά τους... Μην είστε αδιάφοροι... Η Τουρκία έχει οργανώσει να εξαφανίσει την Αρμενία... Αυτοί δεν θα σταματήσουνε... Ήδη έχει στόχο... Ο επόμενος είναι ο Έλληνας να ξέρετε... Αν σήμερα δεν μιλήσετε αυτοί αύριο θα φτάσουν στα σπίτια μας γιατί μας μισούνε... Δεν αγαπάνε το Χριστιανικό λαό, δεν αγαπάνε τους Αρμένιους, δεν αγαπάνε τους Έλληνες.. Χιλιάδες μαμάδες κλαίνε με δάκρυα στα μάτια... Γι αυτό σας παρακαλάω... Να βγείτε και να μιλήσετε παντού, να μην σιωπήσετε... Να ακουστεί παντού... Πρέπει να ξεσηκωθείτε όλοι και να τους καταδικάζετε... Αυτά τα παιδιά που πεθαίνουνε, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι τα δικά σας παιδιά... Η επόμενη χώρα θα είναι η Ελλάδα. Θα είμαι εγώ κι εσύ..."