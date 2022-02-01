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Beev Rations - Bulos Oficiales (Official Fake News) - Video Oficial subtitulado
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13 views • February 01, 2022
El nuevo single de Beev Rations viene tan cargadito de swing, blues y sorpresas en lo musical como de significado y agudeza en lo lírico, todo ello infundido del espíritu indie, alternativo, inquisitivo e iconoclasta de la banda.
Alan James disecciona en Official Fake News el mundo de la información "autorizada" y "certificada", sus grandes medios de propagación y los poderes que mueven los hilos de todo ello desde las bambalinas.
Luego ya es cuestión del oyente el considerar si lo que ha oído es simplemente una anodina, mordaz o sarcástica mirada -más o menos teatral e irreverente- al ámbito informativo, o si se trata, también sencillamente, de los hechos y la vida misma en esta "sociedad de la información" tan "civilizada", donde la verdad -quieren creer todavía muchos- la cuentan los poderes fácticos a través de las “autoridades”, “periodistas”, contertulios y entretenedores que salen por televisión, radio y prensa, todo por el bien común o la seguridad de los ciudadanos. Ja!
SunnToneS
Alan James disecciona en Official Fake News el mundo de la información "autorizada" y "certificada", sus grandes medios de propagación y los poderes que mueven los hilos de todo ello desde las bambalinas.
Luego ya es cuestión del oyente el considerar si lo que ha oído es simplemente una anodina, mordaz o sarcástica mirada -más o menos teatral e irreverente- al ámbito informativo, o si se trata, también sencillamente, de los hechos y la vida misma en esta "sociedad de la información" tan "civilizada", donde la verdad -quieren creer todavía muchos- la cuentan los poderes fácticos a través de las “autoridades”, “periodistas”, contertulios y entretenedores que salen por televisión, radio y prensa, todo por el bien común o la seguridad de los ciudadanos. Ja!
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