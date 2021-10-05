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I´M BACK - ÄNTLIGEN! (livet bakom galler)
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349 views • October 05, 2021
Men ÄÄÄÄÄÄÄNTLIGEN efter 2 veckor bakom galler!!!
Som en evighet!!!!!
Det har varit sååååå tomt och innehållslöst!
Och inte vet jag varför? Vad sa jag som var så "emot" reglerna? Jag överklagade men har inte fått något svar på det så det är nog lika bra att glömma.
Jag lägger med YouTubes Guidelines här så kan man själv gå in och läsa - det är mycket kan jag säga och ska man vara krass så får man inte säga mycket alls. https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/#community-guidelines
Vi fortsätter väl så länge det går (jag ska starta upp ngt annat) och JA, jag har laddat ner över 140 videos så jag kan spara dom till eftervärlden!!! :) :) :)
Som en evighet!!!!!
Det har varit sååååå tomt och innehållslöst!
Och inte vet jag varför? Vad sa jag som var så "emot" reglerna? Jag överklagade men har inte fått något svar på det så det är nog lika bra att glömma.
Jag lägger med YouTubes Guidelines här så kan man själv gå in och läsa - det är mycket kan jag säga och ska man vara krass så får man inte säga mycket alls. https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/#community-guidelines
Vi fortsätter väl så länge det går (jag ska starta upp ngt annat) och JA, jag har laddat ner över 140 videos så jag kan spara dom till eftervärlden!!! :) :) :)
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