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How to create an "epidemic"
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20 views • May 21, 2021
Sam Bailey, May 18th, 2021
Is an epidemic always a true epidemic?
Watch the 3rd part of the video (Interview with Dr Claus Köhnlein) here: https://odysee.com/@drsambailey:c/pcr-pandemic-interview-with-virus-mania:9
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References:
1. Virus Mania - 3rd English edition
2. How Real is Real? Paul Watzlawick, 1976: https://archive.org/details/howrealisreal00paul
3. The Windshield-Pitting Mystery Of 1954 - NPR History Dept: https://www.npr.org/sections/npr-history-dept/2015/05/28/410085713/the-windshield-pitting-mystery-of-1954
4. Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t - NY Times, Jan 22, 2007: https://web.archive.org/web/20210504212859/https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html
5. CDC - Reported pertussis cases 1922-2016: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/rr/rr6702a1.htm
6. Dissolving Illusions - Pertussis deaths in the United States 1900-1966: https://www.dissolvingillusions.com/wp-content/uploads/2013/03/G11.5-US-Pertussis-1900-1967.png
7. Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History - Suzanne Humphries & Roman Bystrianyk: https://www.goodreads.com/book/show/18336700-dissolving-illusions
To buy: https://www.amazon.com/Dissolving-Illusions-Disease-Vaccines-Forgotten/dp/1480216895/ref=sr_1_1?s=books&;ie=UTF8&qid=1375499688&sr=1-1&keywords=dissolving+illusions
8. PCR Pandemic - Dr Sam
...
https://www.youtube.com/watch?v=49flBZPV5d0
Is an epidemic always a true epidemic?
Watch the 3rd part of the video (Interview with Dr Claus Köhnlein) here: https://odysee.com/@drsambailey:c/pcr-pandemic-interview-with-virus-mania:9
Please support my channel ▶https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Leave me a tip! ▶https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cmsp=snippet--srp1-_-PLP1
US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Amazon: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789/ref=sr_1_2?dchild=1&;keywords=virus+mania&qid=1612859505&sr=8-2
Virus Mania E-book:
Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
Audible: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/B094X3F7D9/ref=tmm_aud_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=&sr=
References:
1. Virus Mania - 3rd English edition
2. How Real is Real? Paul Watzlawick, 1976: https://archive.org/details/howrealisreal00paul
3. The Windshield-Pitting Mystery Of 1954 - NPR History Dept: https://www.npr.org/sections/npr-history-dept/2015/05/28/410085713/the-windshield-pitting-mystery-of-1954
4. Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t - NY Times, Jan 22, 2007: https://web.archive.org/web/20210504212859/https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html
5. CDC - Reported pertussis cases 1922-2016: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/rr/rr6702a1.htm
6. Dissolving Illusions - Pertussis deaths in the United States 1900-1966: https://www.dissolvingillusions.com/wp-content/uploads/2013/03/G11.5-US-Pertussis-1900-1967.png
7. Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History - Suzanne Humphries & Roman Bystrianyk: https://www.goodreads.com/book/show/18336700-dissolving-illusions
To buy: https://www.amazon.com/Dissolving-Illusions-Disease-Vaccines-Forgotten/dp/1480216895/ref=sr_1_1?s=books&;ie=UTF8&qid=1375499688&sr=1-1&keywords=dissolving+illusions
8. PCR Pandemic - Dr Sam
...
https://www.youtube.com/watch?v=49flBZPV5d0
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