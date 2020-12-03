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Un V.A.K-X1 pour 8 milliards d'humains : Tout ce que vous devez savoir - Mika Denissot
luciole
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16 views • December 03, 2020
30 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zQS6D1wLS3s
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ

Oui ! un défi immense pour v.a.k- xiner 8 milliards d’être humain. En gros on ne vous demande pas votre avis vous êtes IN THE BOX. Mais on est bien d’accord que nous ne sommes pas in The box.
La question, c’est pourquoi, ça va fonctionner cette fois-ci ?
Pourquoi la campagne de v.a.k- xina-tion mondiale va voir le jour ?

Dans cette étude que je vous présente, vous verrez les différentes propositions, les sanctions, les actions autour du plus grand business rentable pour 2021.
Attention ça va piquer !

*****Excusez-moi j’ai glissé une erreur à la minute 15,50. En vert ce n’est pas la France mais l’Allemagne qui est sur la carte. Cela ne change rien au fond de la vidéo et du message. Merci pour ceux qui me l’ont signalé.

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A plus tard dans la vie,
Mika

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🧐 Source et liens dans cette vidéo👇🏽
https://www.youtube.com/watch?v=G2bdmH-ONjw

https://planetes360.fr

https://www.youtube.com/watch?v=6qJl2Vwaipg

https://www.youtube.com/watch?v=boqEam6y6Jg

https://www.mcgill.ca

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20312342?via%253Dihub

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_McGill

https://www.youtube.com/watch?v=hxrMT6NhlpQ

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3475_proposition-resolution

https://www.lefigaro.fr/voyages/
Keywords
dictaturelibertecovidmasquessanteautonomievaccins
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