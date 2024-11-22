Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 106. Читает Автор

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 106.
Видео на Ютуб https://youtu.be/gJNltUbdbiE
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-106
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Кто такие «дети индиго»?
03:22 — Вопрос о «Мистерии Гора» (Солнечной Поэме). Что за Таинство Тобой здесь Описано? Семизаревое Солнце — что это такое?
04:53 — Слушая аудиокнигу «Две жизни», часто себя ловила на мысли: «…как там всё правильно, идеально». Неужели такое возможно в Мире Материи, в мире Майи? И почему у всех Духовных наставников, которые описываются в книге все одинокие, и все мужчины? Разве это правильно?
07:42 — Кто-то следит за чистотой эгрегора? (Имеется в виду на Высшем Уровне.)
11:56 — На Солнце произходят вспышки и переполюсовки с определённой периодичностью? Они в прямой зависимости с процессами на планете Земля?
12:37 — Нужно ли принимать Тьму? Во ВНЕШНЕМ смысле: то, что призходит сегодня. И ЛИЧНУЮ тьму?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
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