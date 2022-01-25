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En un programa en directo de la televisión italiana, la Dra. María Teresa Palamara dijo; Las nuevas "VARIANTES" AFECTAN ESPECIALMENTE A LOS VACUNADOS CON TERCERAS DOSIS.
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20 views • January 25, 2022
En un programa en directo de la televisión italiana, la Dra. María Teresa Palamara dijo;
Las nuevas "VARIANTES" AFECTAN ESPECIALMENTE A LOS VACUNADOS CON TERCERAS DOSIS.
La profesora ANNA TERESA PALAMARA, licenciada en Medicina y Cirujía, es profesora de Microbiología en la Universidad Salienza de Roma.
Las nuevas "VARIANTES" AFECTAN ESPECIALMENTE A LOS VACUNADOS CON TERCERAS DOSIS.
La profesora ANNA TERESA PALAMARA, licenciada en Medicina y Cirujía, es profesora de Microbiología en la Universidad Salienza de Roma.
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