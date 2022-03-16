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Clown Planet News (16 March, 2022): US Never-ending Daylight Savings? Ukraine Nazis, & 4th Jab Cometh
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10 views • March 16, 2022
https://twitter.com/doodlebugeye/status/1503387829841313795
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https://twitter.com/Spiro_Ghost/status/1503167804400455682
https://twitter.com/SkyNews/status/1503744312546414596
https://twitter.com/tomselliott/status/1503692376921055236
https://twitter.com/ClayTravis/status/1503442140755595273
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1503235003391557635
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https://twitter.com/gyanjarahatke/status/1503552156703817730
https://twitter.com/sahouraxo/status/1503048652264288270?s=11
https://twitter.com/sahouraxo/status/1503847079914913800
https://nypost.com/2022/03/01/kamala-harris-mocked-for-russia-ukraine-war-explanation/
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https://twitter.com/jessicahodlr/status/1503556754168242186
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https://off-guardian.org/2022/03/14/10-signs-the-war-in-ukraine-is-part-of-the-great-reset/
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https://twitter.com/disclosetv/status/1504085963630329856
https://twitter.com/tomselliott/status/1504086685377826824
https://twitter.com/ggreenwald/status/1501313109520175104
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1502871239655890944
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/us-researched-coronaviruses-did-experiments-l
https://twitter.com/SenateCloakroom/status/1503797632745025542
https://www.washingtonian.com/2022/03/15/the-us-tried-permanent-daylight-saving-time-in-the-70s-people-hated-it/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/get-ready-to-spring-forward-into-daylight-saving-time-and-longer-days/
https://www.espn.com/college-football/story/_/id/33511773/michigan-mimi-bolden-morris-first-woman-graduate-assistant-big-ten-football-program
https://www.zerohedge.com/personal-finance/peter-schiff-warns-tucker-carlson-inflation-only-has-one-way-go
https://www.theepochtimes.com/mkt_app/cdc-warns-agency-would-lose-access-to-key-data-if-emergency-declaration-ends_4341076.html?utm_source=appan2029050
https://twitter.com/disclosetv/status/1503829846006378499
https://stevekirsch.substack.com/p/pathologist-ryan-cole-on-the-mysterious?s=r
https://openvaers.com/covid-data
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-unreliable-fact-checkers-problem-cdc-fda/
https://twitter.com/Spiro_Ghost/status/1503167804400455682
https://twitter.com/SkyNews/status/1503744312546414596
https://twitter.com/tomselliott/status/1503692376921055236
https://twitter.com/ClayTravis/status/1503442140755595273
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1503235003391557635
https://rumble.com/vs9ebb-january-9-2022.html
https://metacrunch.org/the-philippines-to-launch-pilot-cbdc-implementation/
https://twitter.com/backtolife_2022/status/1501296650685460480
https://www.youtube.com/watch?v=EKnGxdb4Nf0
https://just3rdway.blogspot.com/2022/03/the-truth-about-great-reset.html?spref=tw
https://www.politico.com/news/2022/03/08/davos-putin-russian-oligarchs-00015344
https://www.youtube.com/watch?v=A-te4nwj9Z4
https://www.youtube.com/watch?v=-8Dc8XlVucI
https://twitter.com/gyanjarahatke/status/1503552156703817730
https://twitter.com/sahouraxo/status/1503048652264288270?s=11
https://twitter.com/sahouraxo/status/1503847079914913800
https://nypost.com/2022/03/01/kamala-harris-mocked-for-russia-ukraine-war-explanation/
https://www.thelastamericanvagabond.com/iran-claims-strikes-on-israeli-mossad-bases-in-iraq/
https://summit.news/2022/03/16/ukrainian-tv-host-calls-for-genocide-of-russian-children/
https://twitter.com/jessicahodlr/status/1503556754168242186
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/this-aint-putins-price-hike-notes?s=w
https://off-guardian.org/2022/03/14/10-signs-the-war-in-ukraine-is-part-of-the-great-reset/
https://sovren.media/video/facebook-allows-calls-for-violence-against-russians-praise-for-neo-nazis-905.html
https://www.youtube.com/watch?v=NiRXysVrJ-s
https://twitter.com/disclosetv/status/1504085963630329856
https://twitter.com/tomselliott/status/1504086685377826824
https://twitter.com/ggreenwald/status/1501313109520175104
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1502871239655890944
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/us-researched-coronaviruses-did-experiments-l
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