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Jean-Jacques Crevecoeur - Ces mensonges qui tentent de nous conditionner - Conversation du lundi #48
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10 views • July 27, 2020
Import YT 27 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=w9piO_DvXg8
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Pour REJOINDRE MA CHAÎNE privée, gratuite et libre (surtout), cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.
Veuillez COPIER dès maintenant ce lien : https://www.dropbox.com/sh/v7b1j04hbms1u9l/AABYk_ZN6eftfMnC1aHhK0L8a?dl=0
Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.
Cette conversation du lundi célèbre le premier anniversaire de la création de cette série consacrée au conditionnement et au déconditionnement. À l'occasion de cette célébration, je vous invite à revoir quelques-unes des vidéos publiées AVANT la crise du COVID19 et qui étaient tellement appropriées pour mieux comprendre les dessous de cette fausse pandémie.
Je vous recommande en particulier de visionner ces vidéos très prémonitoires de ce que nous sommes en train de vivre actuellement :
— CDL01 - Les humains et les poissons rouges - https://youtu.be/TdMPgLEJk94
— CDL04 - Sortir de la norme ou rester en troupeau ? - https://youtu.be/ieo-AimfhNk
— CDL08 - Peut-on encore croire à la vaccination ? - https://youtu.be/SXIX8eSQgjY
— CDL14 - Sommes-nous en plein complot mondial ? - https://youtu.be/PQaVm_3ka3o
— CDL15 - Choisir la pilule rouge ou la pilule bleue ? - https://youtu.be/n7_-2whX9io
— CDL24 - Passer les médias au détecteur de mensonges - https://youtu.be/jHV1pohyEzw
Dans le numéro d'aujourd'hui, je vous révèle plusieurs mensonges visant à nous conditionner qui sont en train d'éclater au grand jour, toujours avec la même complicité et la même traîtrise des médias dominants : décision de rendre secrets et inaccessibles les documents internes de la gestion de crise, révision drastique du mode de comptage des cas de COVID (sans aucun relais médiatique), manipulation des graphiques de présentation pour maintenir un climat de psychose, inutilité absolue du port du masque, etc.
Pour les sceptiques et les curieux, voici les liens que vous pouvez consulter pour vérifier mes propos :
— Sur le vote de censure de l’information sur la gestion de la crise par Santé Canada : https://tnc.news/2020/07/21/health-committee-votes-to-censor-governments-handling-of-pandemic/
— Les données de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
— Communiqué de presse de l’Institut Économique de Montréal : https://www.iedm.org/fr/donnees-de-linspq-diminution-de-94-du-nombre-de-cas-actifs-de-la-covid-19/
— Interview de Gaël Campan à propos de la modification des données : https://youtu.be/iFwVX3E_2WI
Même si mes propos se sont concentrés cette fois sur la situation québécoise et canadienne, les mêmes mensonges et les mêmes dissimulations sont observables dans tous les autres pays qui se sont soumis au diktat de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires…
Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos : http://bit.ly/AbonnementJJC
*** QUI SUIS-JE ***
Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.
Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.
Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.
A travers ce partage, je veux :
— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;
— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;
— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.
Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.
Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité.
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Pour REJOINDRE MA CHAÎNE privée, gratuite et libre (surtout), cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
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Veuillez COPIER dès maintenant ce lien : https://www.dropbox.com/sh/v7b1j04hbms1u9l/AABYk_ZN6eftfMnC1aHhK0L8a?dl=0
Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.
Cette conversation du lundi célèbre le premier anniversaire de la création de cette série consacrée au conditionnement et au déconditionnement. À l'occasion de cette célébration, je vous invite à revoir quelques-unes des vidéos publiées AVANT la crise du COVID19 et qui étaient tellement appropriées pour mieux comprendre les dessous de cette fausse pandémie.
Je vous recommande en particulier de visionner ces vidéos très prémonitoires de ce que nous sommes en train de vivre actuellement :
— CDL01 - Les humains et les poissons rouges - https://youtu.be/TdMPgLEJk94
— CDL04 - Sortir de la norme ou rester en troupeau ? - https://youtu.be/ieo-AimfhNk
— CDL08 - Peut-on encore croire à la vaccination ? - https://youtu.be/SXIX8eSQgjY
— CDL14 - Sommes-nous en plein complot mondial ? - https://youtu.be/PQaVm_3ka3o
— CDL15 - Choisir la pilule rouge ou la pilule bleue ? - https://youtu.be/n7_-2whX9io
— CDL24 - Passer les médias au détecteur de mensonges - https://youtu.be/jHV1pohyEzw
Dans le numéro d'aujourd'hui, je vous révèle plusieurs mensonges visant à nous conditionner qui sont en train d'éclater au grand jour, toujours avec la même complicité et la même traîtrise des médias dominants : décision de rendre secrets et inaccessibles les documents internes de la gestion de crise, révision drastique du mode de comptage des cas de COVID (sans aucun relais médiatique), manipulation des graphiques de présentation pour maintenir un climat de psychose, inutilité absolue du port du masque, etc.
Pour les sceptiques et les curieux, voici les liens que vous pouvez consulter pour vérifier mes propos :
— Sur le vote de censure de l’information sur la gestion de la crise par Santé Canada : https://tnc.news/2020/07/21/health-committee-votes-to-censor-governments-handling-of-pandemic/
— Les données de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
— Communiqué de presse de l’Institut Économique de Montréal : https://www.iedm.org/fr/donnees-de-linspq-diminution-de-94-du-nombre-de-cas-actifs-de-la-covid-19/
— Interview de Gaël Campan à propos de la modification des données : https://youtu.be/iFwVX3E_2WI
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