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OI ANTΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ
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1053 views • December 20, 2020
Στην εποχή της απόλυτης σύγχυσης όπου από τη μια μεριά βλέπουμε να μας πιέζουν να εμβολιαστούμε όλοι, από την άλλη μας παρουσιάζουν ένα σωρό πιθανές παρενέργειες και αρνητικά συμπτώματα και από την... παράλλη μας ξεκαθαρίζουν πως το εμβόλιο δεν μας επιτρέπει να κόψουμε το φίμωτρο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν υπό τις υπάρχουσες συνθήκες να εμβολιαστούν οι άνθρωποι.
Παράλληλα ίσως δεν έχει δοθεί τόση προσοχή στο γεγονός ότι έχουν αρχίσει και κάνουν αναφορές σε ενδεχόμενες κλιματικές καταστροφές, ο ένας μετά τον άλλο. Οπότε εξερευνήσαμε ένα λίγο εναλλακτικό σενάριο μιας και συγκέντρωσα κάποια στοιχεία τα οποία μετά από πολλή σκέψη θεώρησα πως καλό είναι να τα παρουσιάσω για να τα έχουμε υπόψην μας.
Στοιχεία που συνδέουν τον ΠΟΥ, το Σερν, τον Ινδουϊστή Θεό Σίβα, την Κίνα αλλά και αυτόν που αναφέρεται ως δημιουργός της ατομικής βόμβας, τον Ρόμπερτ Όππενχάιμερ
Για επικοινωνία: [email protected]
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Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι είναι στο σάιτ https://angelokarageorgos.gr/oi-antiperispasmoi-ton-teknon-tou-pseudous/ γιατί κάτω δεν χωρούν όλοι
ΓΙΑ ΈΝΑ ΠΡΆΓΜΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ. ΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΈΤΩΠΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ ΜΌΝΟ ΧΕΙΡΌΤΕΡΑ...ΘΑ ΈΧΟΥΜΕ ΠΟΛΎ ΕΝΤΟΝΑ https://www.facebook.com/watch/?v=649323022656808
Αμερικανίδα Νοσοκόμα Λιποθυμάει σε Ζωντανή Μετάδοση αφού έκανε το Εμβόλιο mRNA για τον Κορωνοϊό https://youtu.be/K_LlrFKZSfU
COVID-19: Tier 4 lockdown announced for London and most of South East - with Christmas bubbles cancelled for millions https://news.sky.com/story/covid-19-tier-4-lockdown-announced-for-london-and-most-of-south-east-with-christmas-bubbles-cancelled-for-millions-12167367
Ο ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΔΟΜΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ https://youtu.be/BMRR3WZE2tM
Εμπλοκή και του Στρατού στο lockdown σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μάνδρα https://m.tvxs.gr/mo/i/331207/f/news/ellada/emploki-kai-toy-stratoy-sto%C2%A0lockdown%C2%A0se-eleysina-aspropyrgo-kai-mandra.html
Σοκ στην Βουλή: Ο Κ.Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα φοράμε μάσκες και μετά το εμβόλιο! https://youtu.be/xPDB3VIFjTU
Οι Έλληνες υγειονομικοί ρίχνουν «άκυρο» στο εμβoλιo κoρωνoϊού: Το 50 με 75% δεν θέλει να εμβoλiαστεί! http://www.oparlapipas.gr/2020/12/oi-ygeionomikoi-rihnoyn-akyro-sto-emvolio-koronoioy-50-me-75-den-thelei-na-emvoliastei%20.html
Putin, Bolsonaro and AMLO finally congratulate Biden on US election victory https://edition.cnn.com/2020/12/15/europe/putin-biden-election-congratulates-intl/index.html
Μακρόν: Σκληρά μέτρα μέχρι το 2022! Θα έχουν καταργήσει όλα τα δικαιώματα σ' αυτό που αποκαλούσαν μέχρι τώρα "δημοκρατίες" https://greek-dutch-truth.blogspot.com/2020/12/makron-sklira-metra-mexri-to-2020.html
Μέρκελ: «Αν δούμε πόσοι πεθαίνουν, θα αντιληφθούμε πόσοι μπορούν να σωθούν» https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%97-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84/
ΗΠΑ Η Nancy Pelosi “έκανε” σήμερα το εμβόλιο,, μόνο που «ξέχασαν» να βγάλουν πρώτα το…καπάκι της βελόνας https://www.facebook.com/xrhstosfrik/posts/10221623461409598
How to mask? | Canadian Minister puts on a mask in a unique way https://youtu.be/uDmlxtehZgA
Λόγια Ιησού Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη: (8,44) “ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.”
NASA Confirms Earth Will Experience 6 Days of Total Darkness in December 2014! https://www.huzlers.com/nasa-confirms-earth-will-experience-6-days-total-darkness-december-2014/#
Μελάνια Τραμπ: Σεπτέμβριος, Εθνικός Μήνας Ετοιμότητας. Ένα χρήσιμο μήνυμα παγκοσμίως https://www.bitchute.com/video/dYKBWgZt3cwr/
High chance of world war or super-volcano eruption within decade, research finds https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/high-chance-world-war-super-22216920
Club of Rome Declared ‘Planetary Emergency Plan’ https://humansarefree.com/2020/08/club-of-rome-declared-planetary-emergency-plan.html
Bill Gates: A few details about my new climate book https://www.gatesnotes.com/How-to-Avoid-a-Climate-Disaster
Post-Covid planning: The committee aiming to protect us from disaster https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-55003034
WHO & #China have enjoyed a long & productive partnership. https://twitter.com/DrTedros/status/1085559977597636609/photo/1
Παράλληλα ίσως δεν έχει δοθεί τόση προσοχή στο γεγονός ότι έχουν αρχίσει και κάνουν αναφορές σε ενδεχόμενες κλιματικές καταστροφές, ο ένας μετά τον άλλο. Οπότε εξερευνήσαμε ένα λίγο εναλλακτικό σενάριο μιας και συγκέντρωσα κάποια στοιχεία τα οποία μετά από πολλή σκέψη θεώρησα πως καλό είναι να τα παρουσιάσω για να τα έχουμε υπόψην μας.
Στοιχεία που συνδέουν τον ΠΟΥ, το Σερν, τον Ινδουϊστή Θεό Σίβα, την Κίνα αλλά και αυτόν που αναφέρεται ως δημιουργός της ατομικής βόμβας, τον Ρόμπερτ Όππενχάιμερ
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι είναι στο σάιτ https://angelokarageorgos.gr/oi-antiperispasmoi-ton-teknon-tou-pseudous/ γιατί κάτω δεν χωρούν όλοι
ΓΙΑ ΈΝΑ ΠΡΆΓΜΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ. ΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΈΤΩΠΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ ΜΌΝΟ ΧΕΙΡΌΤΕΡΑ...ΘΑ ΈΧΟΥΜΕ ΠΟΛΎ ΕΝΤΟΝΑ https://www.facebook.com/watch/?v=649323022656808
Αμερικανίδα Νοσοκόμα Λιποθυμάει σε Ζωντανή Μετάδοση αφού έκανε το Εμβόλιο mRNA για τον Κορωνοϊό https://youtu.be/K_LlrFKZSfU
COVID-19: Tier 4 lockdown announced for London and most of South East - with Christmas bubbles cancelled for millions https://news.sky.com/story/covid-19-tier-4-lockdown-announced-for-london-and-most-of-south-east-with-christmas-bubbles-cancelled-for-millions-12167367
Ο ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΔΟΜΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ https://youtu.be/BMRR3WZE2tM
Εμπλοκή και του Στρατού στο lockdown σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μάνδρα https://m.tvxs.gr/mo/i/331207/f/news/ellada/emploki-kai-toy-stratoy-sto%C2%A0lockdown%C2%A0se-eleysina-aspropyrgo-kai-mandra.html
Σοκ στην Βουλή: Ο Κ.Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα φοράμε μάσκες και μετά το εμβόλιο! https://youtu.be/xPDB3VIFjTU
Οι Έλληνες υγειονομικοί ρίχνουν «άκυρο» στο εμβoλιo κoρωνoϊού: Το 50 με 75% δεν θέλει να εμβoλiαστεί! http://www.oparlapipas.gr/2020/12/oi-ygeionomikoi-rihnoyn-akyro-sto-emvolio-koronoioy-50-me-75-den-thelei-na-emvoliastei%20.html
Putin, Bolsonaro and AMLO finally congratulate Biden on US election victory https://edition.cnn.com/2020/12/15/europe/putin-biden-election-congratulates-intl/index.html
Μακρόν: Σκληρά μέτρα μέχρι το 2022! Θα έχουν καταργήσει όλα τα δικαιώματα σ' αυτό που αποκαλούσαν μέχρι τώρα "δημοκρατίες" https://greek-dutch-truth.blogspot.com/2020/12/makron-sklira-metra-mexri-to-2020.html
Μέρκελ: «Αν δούμε πόσοι πεθαίνουν, θα αντιληφθούμε πόσοι μπορούν να σωθούν» https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%97-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84/
ΗΠΑ Η Nancy Pelosi “έκανε” σήμερα το εμβόλιο,, μόνο που «ξέχασαν» να βγάλουν πρώτα το…καπάκι της βελόνας https://www.facebook.com/xrhstosfrik/posts/10221623461409598
How to mask? | Canadian Minister puts on a mask in a unique way https://youtu.be/uDmlxtehZgA
Λόγια Ιησού Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη: (8,44) “ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.”
NASA Confirms Earth Will Experience 6 Days of Total Darkness in December 2014! https://www.huzlers.com/nasa-confirms-earth-will-experience-6-days-total-darkness-december-2014/#
Μελάνια Τραμπ: Σεπτέμβριος, Εθνικός Μήνας Ετοιμότητας. Ένα χρήσιμο μήνυμα παγκοσμίως https://www.bitchute.com/video/dYKBWgZt3cwr/
High chance of world war or super-volcano eruption within decade, research finds https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/high-chance-world-war-super-22216920
Club of Rome Declared ‘Planetary Emergency Plan’ https://humansarefree.com/2020/08/club-of-rome-declared-planetary-emergency-plan.html
Bill Gates: A few details about my new climate book https://www.gatesnotes.com/How-to-Avoid-a-Climate-Disaster
Post-Covid planning: The committee aiming to protect us from disaster https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-55003034
WHO & #China have enjoyed a long & productive partnership. https://twitter.com/DrTedros/status/1085559977597636609/photo/1
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